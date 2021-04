Governo Federal reconhece situação de emergência e repassa R$ 1,4 milhão a Aveiro e Rurópolis

Aveiro (PA) deve receber R$ 520,9 mil do Governo Federal — Foto: Lúcio Nunes/Arquivo Pessoal

Recursos deverão ser usados em kits de ajuda humanitária para cerca de 23 mil pessoas. Municípios foram atingidos por fortes chuvas.

As situações de emergência em decorrência das chuvas em Aveiro e Rurópolis, no oeste do Pará, foram reconhecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Conforme a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), para Rurópolis serão destinados R$ 903,1 mil, já Aveiro (PA) deve receber R$ 520,9 mil.

As duas cidades sofreram o impacto de chuvas intensas e devem empregar os recursos na compra de kits de ajuda humanitária, atendendo aproximadamente 23 mil pessoas.



Após a publicação do reconhecimento federal, os municípios podem solicitar recursos para restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura danificada pelos desastres.

Com base nas informações enviadas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres Naturais (S2iD), a equipe técnica da Defesa Civil nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada Portaria no DOU com a especificação do valor a ser liberado.

Os recursos devem ser utilizados em até 180 dias, contados a partir da publicação da portaria no DOU.

