Durante operação policial, dois fugitivos da carceragem de Oriximiná são recapturados; faltam três

Dois foragidos foram recapturados na manhã desta sexta-feira (23) — (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Wilkson Souza e Márcio dos Santos foram presos na comunidade do Jiboia na manhã desta sexta (23).

Polícias Civil e Militar de Oriximiná, no oeste do Pará, continuam em diligências para capturar os fugitivos da carceragem da Susipe. A fuga ocorreu na tarde de terça-feira (20), quando dez detentos conseguiram sair. Até esta sexta-feira (23), sete fugitivos já tinham sido recapturados.

De acordo com a Polícia, no momento da fuga somente um agente prisional cuidava da carceragem. Ele foi rendido e amarrado pelos presos.

Os fugitivos Wilkson Melo Souza, autor da morte do mototaxista “Bill”, crime ocorrido no dia 4 de julho, e Márcio Lima dos Santos, conhecido como “Pepe”, foram recapturados na manhã desta sexta.

O delegado William Fonseca, contou que a operação durou cerca de 20h, e que a Polícia já sabia o local onde os dois estavam escondidos. “Fizemos um reconhecimento do terreno, para poder distribuir melhor a equipe e assim, capturá-los. Fomos até a comunidade do Jiboia, disfarçados, e depois, na madrugada, a operação começou com o apoio de dez policiais militares, dez civis, além de policiais de Óbidos e também do NAI, sendo o delegado Sílvio Birro e equipe de Santarém. Os dois foram recapturados na comunidade do Jiboia, onde nós esperamos das 3h às 8h”, explicou.

No momento da abordagem, Wilkson, que estava com um facão, ainda tentou esboçar uma reação, mas foi imobilizado e preso. O delegado conta que Wilkson é quem teria articulado toda a fuga, e não foi nada muito pensado, já que eles aproveitaram que um advogado tinha acabado de conversar com um cliente e no momento que o agente foi devolvê-lo para cela, foi rendido e eles saíram.

“Apesar de eu não ser o responsável legal pela carceragem, acumulo essa função de tomar conta. Agora, medidas devem ser tomadas para garantir mais segurança, como o muro, câmeras e também um cão. Faremos contato com os superiores para conseguir um reforço de agentes para essa carceragem. Estamos investigando se alguém os ajudou a se esconder”, disse o delegado.

Três homens continuam foragidos da carceragem de Oriximiná — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Alexandre da Silva Costa, conhecido como “Mulambudinho”, Rodrigo Souza da Silva e Silvanei Nogueira, continuam foragidos.

O delegado Fonseca esclarece que as investigações e diligências continuarão até que todos sejam recapturados.

* Colaborou Márcio Garcia, de Oriximiná.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

