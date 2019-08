Criança morre vítima de afogamento após cair em piscina na casa de ex-prefeito de Alenquer

Agatha Beatriz morreu vítima de afogamento — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Agatha Beatriz é filha da empregada doméstica da casa onde aconteceu a fatalidade.

Uma criança morreu no início da tarde desta sexta-feira (23), vítima de afogamento, após cair da piscina da casa do ex-prefeito Flávio Marreiro, na rua Lauro Sodré, bairro Aningal, em Alenquer, oeste do Pará. Agatha Beatriz, de apenas 3 anos, é filha da empregada doméstica da casa.

Segundo informações de vizinhos do ex-prefeito Flávio Marreiro, no momento em que a criança caiu na piscina, não havia nenhum adulto por perto. A mãe da criança estaria dentro da casa ocupada com afazeres domésticos, e após dar falta da criança e não encontrá-la dentro da casa, caminhou em direção da piscina, onde já encontrou a menina desacordada.

Os vizinhos ouviram os gritos de socorro da mãe de Agatha por volta das 12h30. A criança ainda foi levada ao Hospital Municipal de Alenquer, mas após várias manobras de reanimação, foi confirmado o óbito.

Amigos da família informaram que o ex-prefeito está dando total assistência à empregada doméstica. Foi Flávio Marreiro quem comunicou na UIPP (Unidade Integrada Pro Paz) em Alenquer, que a filha de sua empregada doméstica morreu após cair na piscina.

O corpo da criança está sendo velado na casa de sua mãe, no bairro Cidade Nova.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

