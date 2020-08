É campeão! Bayern derrota PSG e conquista sexto título da Liga dos Campeões

O Bayern de Munique é o mais novo campeão da Liga dos Campeões. Neste domingo, no Estádio da Luz, em Portugal, os alemães derrotaram o Paris Saint-Germain de Neymar por 1 a 0 e levantaram a taça da competição pela sexta vez em sua história.

A final começou bastante tensa e estudada, com as equipes se arriscando pouco. A primeira grande chance só apareceu aos 17 minutos, pelo lado dos franceses. Neymar foi lançado em velocidade por Mbappé e bateu por baixo de Neuer, mas o goleiro fez boa defesa.

Os Bávaros responderam quatro minutos depois. Em jogada pela esquerda, a bola chegou até Lewandowski na área, que recebeu de costas para o gol. O polonês girou, finalizou e acertou a trave de Keylor Navas.

Na parte final do primeiro tempo, o Bayern conseguiu neutralizar as ações do PSG e passou a comandar as ações do jogo. No entanto, não conseguiu balançar as redes do Paris e o placar permaneceu inalterado durante a etapa inicial.

O segundo tempo da finalíssima começou quente, com o tempo fechando logo aos seis minutos. Gnabry fez falta em Neymar e Paredes foi tomar as dores do brasileiro, o que gerou um princípio confusão no confronto.

Após a discussão, os alemães foram para cima e marcaram o gol da vitória aos 14 minutos. Kimmich recebeu de Muller na direita e cruzou com perfeição para Coman cabecear e mandar para as redes.

Atrás no placar, o PSG saiu mais para o jogo para tentar chegar ao empate, o que deixou a decisão bem movimentada com oportunidades para os dois lados. A principal chance dos franceses aconteceu aos 24, quando Di María deu um belo passe para Marquinhos chutar forte, mas Neuer fez outra grande defesa no duelo.

A equipe ainda teve outra oportunidade com Neymar no finalzinho. Aos 46, o brasileiro recebeu de Mbappé próximo da pequena e área e finalizou quase caindo. A bola passou na frente do gol alemão e Choupo-Moting não conseguiu desviar.

Com a vantagem, o Bayern conseguiu administrar a situação e manteve o resultado até o apito final para a festa da equipe, que encerrou a temporada com chave de ouro e alcançou o hexacampeonato da principal competição de clubes da Europa.

Por:Gazeta Esportiva

