Editais do concurso da Prefeitura de Itaituba-PA são publicados com mais de 1.500 vagas!

Mais de 1.500 vagas! Editais do concurso da Prefeitura de Itaituba-PA são publicados

Prefeitura seleciona 1.530 vagas em cargos de todos os níveis de formação e salários que chegam a R$ 4.698,44. Inscrições iniciam no dia 25 de março.

O Instituto Consulpam divulgou dois editais para se inscrever no grande concurso da Prefeitura Municipal de Itaituba, no estado do Pará, que pretende preencher 1.530 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

*Abertura inscrições:25/03/2024

*Encerra inscrições:17/04/2024

*Data da prova:21/07/2024

*Salários até:R$ 4.698,44

*Total de vagas:1.530

*Gabaritos em:22/07/2024

*Anexos:

O edital n° 001/2024 oferece 1.507 vagas em diversas secretarias do município. A remuneração ofertada varia entre R$ 1.272,60 a R$ 4.698,44 e os candidatos podem se inscrever nos seguintes cargos:

*Procuradoria Geral do Município: Analista Jurídico (2); Assistente Jurídico (3).

*Secretaria Municipal de Agricultura: Assistente Administrativo (3); Auxiliar de Serviços (3); Engenheiro Agrônomo (1); Médico Veterinário (1); Motorista de Veículos Leves (1); Operador de Máquinas Pesadas (2); Técnico em Agroindústria (1); Técnico em Agropecuária (3); Vigia (2).

*Secretaria Municipal de Administração: Agente de Portaria (2); Agente de Proteção (3); Agente de Segurança da Aviação Civil (2); *Almoxarife (1); Assistente Administrativo (13); Auxiliar de Serviços Gerais (9); Bombeiro de Aeródromo (7); Fiscal de Pista de Aeroporto *Parqueador (2); Gerente de Segurança Operacional (1); Motorista de Veículos Leves (1); Técnico de Informática (2); Vigia (5).

*Secretaria Municipal de Arrecadação e Tributos: Assistente Administrativo (2); Fiscal de Serviços Urbanos (2); Fiscal de Tributos (2).

*Secretaria Municipal de Cultura/Turismo/Esporte/Lazer: Arqueólogo; Assistente de Biblioteca (1); Assistente Administrativo (2); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Preparador Físico (1); Sociólogo; Vigia (6).

*Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social: Agente de Portaria (2); Assistente Administrativo (18); Assistente Social (9); Auxiliar de Serviços Gerais (19); Contador (1); Cozinheira (6); Educador Social (5); Motorista de Veículos Leves (5); Orientador Social (9); Pedagogo (6); Piloto Fluvial (1); Psicólogo (4); Sociólogo (1); Técnico de Informática (1) Terapeuta Ocupacional (1); Vigia (11).

*Secretaria Municipal de Educação: Almoxarife Educacional (1); Assistente Social (1); Auxiliar de Classe Infantil (7); Auxiliar de Secretaria *Escolar (18); Auxiliar de Serviços Gerais Educacional (87); Coordenador Pedagógico da Educação Infantil (11); Engenheiro Civil (1); *Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Merendeira (28); Motorista de Veículos Leves Educacional (2); Motorista de Veículos Pesados *Educacional (5); Nutricionista (1); Piloto Fluvial Educacional (3); Porteiro Escolar (8); Professor Brailista (1); Professor de Atendimento *Educacional Especializado (4); Professor de Ciências Físicas e Biológicas (6); Professor de Educação Física (7); Professor de Educação Física dos anos Iniciais (6); Professor de Educação Infantil (84); Professor de Ensino da Arte (12); Professor de Ensino Religioso (2); Professor de *Geografia (4); Professor de História (3); Professor de Introdução às Tecnologias (3); Professor de Língua Estrangeira (Inglês) (9); Professor de Língua Portuguesa (7); Professor de Matemática (9); Professor de Séries Iniciais (73); Psicólogo (1); Psicopedagogo Clínico (1); Secretário *Escolar (12); Técnico Educacional (7); Técnico em Alimentos (1); Técnico em Edificações (1); Técnico em Infraestrutura (4); Terapeuta *Ocupacional (1); Tradutor Intérprete de Libras Educacional (2); Vigia Educacional (10).

* Secretaria Municipal de Finanças: Assistente Administrativo (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Motorista de Veículos Leves (1); Vigia (1).

*Secretaria Municipal de Governo: Assistente Administrativo (12); Auxiliar de Serviços Gerais (4); Motorista de Veículos Leves (4); Pintor (1); Técnico de Informática (1).

*Secretaria Municipal de Infraestrutura: Agente de Portaria (1); Arquiteto (1); Assistente Administrativo (8); Auxiliar de Serviços Gerais (104); Borracheiro (2); Carpinteiro Armador (2); Carpinteiro (2); Coveiro (3); Cozinheira (3); Desenhista Técnico (1); Eletricista (5); *Eletricista de Rede (5); Encanador (2); Engenheiro Civil (3); Gari (28); Lubrificador (2); Mecânico de Máquinas Leves (2); Mecânico de *Máquinas Pesadas (3); Motorista de Veículos Leves (3); Motorista de Veículos Pesados (22); Operador de Máquinas Pesadas (24); Pedreiro (19); Pintor (2); Técnico em Edificações (1); Técnico em Segurança no Trabalho (2); Vigia (6).

*Secretaria Municipal do Meio Ambiente: Analista Ambiental (3); Assistente Administrativo (6); Auxiliar de Serviços Gerais (1); *Engenheiro Ambiental (1); Fiscal de Meio Ambiente (3); Geólogo (1); Motoristas de Veículos Leves (4); Tecnólogo em Saneamento Ambiental (1).

Secretaria Municipal de Saúde: Agente de Controle Zoonozes (2); Agente de Portaria (9); Almoxarife (4); Artesão (2); Artífice de *Manutenção e Operação (2); Assistente Administrativo (49); Assistente Social (8); Auxiliar de Serviços Gerais (32); Biólogo (1); Biomédico (2); Condutor de Veículo de Urgência (9); Contramestre Fluvial (1); Cozinheira (6); Educador Físico (1); Eletricista (1); Encanador (1); *Enfermeiro Cirúrgico (3); Enfermeiro da Família (9); Enfermeiro de Urgência e Emergência (4); Enfermeiro do Trabalho (1); Enfermeiro *Especializado em Saúde Mental (1); Enfermeiro Especializado em Neonatologia (2); Enfermeiro Geral (2); Enfermeiro Obstetra (7); *Enfermeiro Pediatra (7); Engenheiro Clínico (1); Engenheiro do Trabalho (1); Engenheiro Sanitarista (1); Farmacêutico Bioquímico (5); *Fisioterapeuta (6); Fonoaudiólogo (2); Maqueiro Hospitalar (9); Marinheiro Fluvial de Convés (1); Marinheiro Fluvial de Máquinas (1); *Massoterapeuta (1); Médico Anestesiologista (1); Médico Angiologista (1); Médico Auditor; Médico Cardiologista (1); Médico Cirurgião Geral (2); Médico Cirurgião Pediátrico (1); Médico Clínico Geral (15); Médico da Família (15); Médico do Trabalho; Médico Endocrinologista (1); *Médico Geriatra (1); Médico Gineco-Obstetra (2); Médico Infectologista (1); Médico Mastologista (1); Médico Intensivista; Médico Neonatologista (1); Médico Neurologista (1); Médico Neuropediatra (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Ortopedista (2); Médico Pediatra (3); Médico Psiquiatra (2); Médico Radiologista (1); Médico Urologista (1); Microscopista (31); Motorista de Veículos Leves (9); Nutricionista (2); Odontólogo (6); Pedagogo (3); Pedreiro (1); Protético Dentário (1); Psicólogo (6); Piloto Fluvial (3); Técnico de Epidemiologia (1); *Técnico de Higiene Bucal (5); Técnico de Informática (2); Técnico em Contabilidade (1); Técnico em Enfermagem (84); Técnico em Gesso (3); Técnico em Laboratório (12); Técnico em Radiologia (9); Técnico em Refrigeração (2); Técnico em Segurança no Trabalho (2); Técnico em Vigilância Ambiental (3); Técnico em Vigilância Sanitária (5); Telefonista (4); Terapeuta Ocupacional (1); Vigia (27); Agente de Combate às Endemias (36); Agente Comunitário de Saúde (73).

*O edital n° 002/2024 busca preencher 23 vagas para a carreira de Agente de Trânsito, de nível médio. A remuneração do cargo é de R$ 1.404,93 ao mês para cumprir uma carga horária de 40 horas semanais.

*Para participar da seleção é necessário possuir nível técnico, conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas; conhecimento comprovado como motorista, CNH na categoria “A e B” idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos.

Como se inscrever

Em ambos os editais, as inscrições podem ser feitas do dia 25 de março de 2024 a 17 de abril de 2024, pelo site da https://www.consulpam.com.br/index.php?menu=concursos . A taxa de inscrição varia entre:

R$ 70,00 para cargos de nível fundamental;

R$ 100,00 para cargos de nível médio;

R$ 120,00 para cargos de nível técnico;

R$ 160,00 para cargos de nível superior.

Candidatos de baixa renda, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico ou doadores de sangue poderão solicitar isenção no pagamento da taxa de inscrição entre os dias 25 e 26 de março.

Provas

Os candidatos serão convocados a realizar provas objetivas nas seguintes datas:

28 de julho de 2024 – Para Agente de Trânsito;

21 de julho de 2024 – Para os demais cargos (edital 001/2024).

As provas terão uma duração de 3h para responder a 40 questões de múltipla escolha, envolvendo conteúdos de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Noções de Direito Administrativo e Constitucional, Matemática e Conhecimentos Específicos.

O gabarito preliminar das provas será publicado um dia após a aplicação das provas, no site www.consulpam.com.br.

Os editais possuem validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Fonte: Ache Conscursos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/03/2024/06:16:46

