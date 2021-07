Pará vai receber mais de 390 mil vacinas contra a covid-19 nesta semana

Serão 222.450 unidades da Astrazeneca, 92.430 da Pfizer e 75.200 da Coronavac – (Foto:Ministério da Saúde)

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou, no fim da tarde desta segunda-feira (19), que o Pará vai receber do Ministério da Saúde, nos próximos dois dias, entre terça e quarta-feira (20 e 21), mais 390.080 doses de vacinas contra a covid-19. Serão 222.450 unidades da Astrazeneca, 92.430 da Pfizer e 75.200 da Coronavac.

O anúncio foi feito por meio de vídeo publicado nas redes sociais oficiais do governador.

Confira:

“Essas doses, no total de 390.080 doses, serão usadas para primeira e segunda dose. Nos permitirão avançar para as faixas de idade de 28 e 29 anos. Portanto, em todos os municípios, pessoas de 28 anos para mais estarão sendo vacinadas. Nossa previsão é concluir, nos próximos dias, até 25 anos”, comentou o governador.

Última remessa

Com as novas remessas, municípios como Belém e Ananindeua, que estão com a vacinação por faixa etária paralisada desde sábado (17), poderão retomar a imunização. A última remessa enviada pelo MS ao Pará continha 162.500 doses da Astrazeneca.

Essa remessa mais recente chegou ao Estado no início da tarde da sexta-feira (16). Ao todo, o Pará já recebeu 4 milhões, 849 mil e 740 doses de imunizantes contra a covid-19, sendo 1.408.240 da CoronaVac/Sinovac, 2.774.200 da Oxford/AstraZeneca, 532.350 da Pfizer e 134.950 da Janssen.

