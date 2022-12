Sede da Semas em Belém. — (Foto: Reprodução / Agência Pará) -Edital do concurso público da Semas deve sair na segunda-feira, 12, diz governador do Pará

Anúncio foi feito pelas redes sociais de Helder Barbalho.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou pelas redes sociais que será lançado na segunda-feira (12) o edital do concurso público da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

De acordo com a publicação, serão 136 vagas para nível médio e superior, além do cadastro de reserva.

A remuneração prevista inicialmente deve variar entre R$ 1,3 mil e R$ 3,1 mil. Os valores e a disposição das vagas ainda devem ser confirmados pelo edital.

Na última segunda-feira, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicou no Diário Oficial do Pará designando servidores para constituírem a comissão do concurso público.

