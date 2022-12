Como Michael Essien jogou no AC Milan

Michael Essien é um dos melhores meio-campistas de sua geração. – (Foto: Reprodução internet)

Ele brilhou no Chelsea, com quem ganhou o Premier League várias vezes e venceu a Liga dos Campeões.

Após a idade de 30 anos, Essien começou a declinar rapidamente. Depois de passar uma temporada no Real Madrid, ele era quase banal. Entretanto, durante a campanha 2013/2014, ele foi convidado por AC Milan. Esta transferência inicialmente levantou questões. Primeiro e principalmente devido ao fato de que o rossoneri já tinha Nigel De Jong e Sully Muntari no meio-campo de apoio.



Quanto ao Essien, ele jogou 8 jogos para o rossoneri na campanha de 2013/2014 e mais 12 na próxima temporada.

Estas competições demonstraram que o jogador não mais puxou o nível superior. O meio-campista era lento, muitas vezes cometia erros, mal entendia as idéias dos parceiros em campo.

Quanto ao Essien, ele deixou a equipe no verão de 2015. O meio-campista se mudou para o Panathinaikos. Depois disso, ele não jogou mais nos campeonatos principais. Além disso, em nenhum dos clubes seguintes o ganês ficou mais de uma temporada. Ele foi mesmo levado a campeonatos tão exóticos como os campeonatos da Indonésia ou do Azerbaijão.

Razões para o fracasso do Essien em AC Milan

O ganense chegou a AC Milan no pior momento de sua história recente. O clube havia caído para o nível do meio-campista da Série A, e não havia como o meio-campista consertar a situação. Felizmente, agora os resultados do time melhoraram.

Voltando ao Essien, entre as razões de seu fracasso estão:

Alta competição no centro do campo. Lesões. Elas não permitiam ao jogador demonstrar plenamente suas fortes qualidades em campo. Falta de motivação. Era óbvio que o meio-campista não pretende dar 100%.

Como resultado, a separação com o jogador em 2015 pareceu bastante lógica. Depois disso, ele foi conquistar campeonatos exóticos.

