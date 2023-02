Adolescentes depredam escola e são apreendidos no Pará

Móveis e vários outros utensílios foram depredados na escola São José, em Xinguara |(Foto: Reprodução).

Pais se comprometeram a arcar com os custos causados ao patrimônio público, praticada pelos menores infratores

A expressão “adolescentes infratores” se refere a menores de idade em situação de conflito com a lei, sujeitos às medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Três adolescentes foram apreendidos por suspeita de ato infracional análogo a depredação de patrimônio público. O caso ocorreu no distrito de São José do Araguaia, município de Xinguara, sul do Pará.

Os três adolescentes, com idade entre 15 e 16 anos, foram apreendidos na última quinta-feira (23), após diligências investigativas da Polícia Militar. Segundo as informações, eles teriam depredado a Escola Municipal São José, localizada no distrito.

Segundo as equipes policiais, o trio teria pulado o muro do colégio, abriram a janela de uma das salas de aulas e depredaram vários móveis e utensílios.

Conforme a direção da unidade escolar, os pais se comprometeram a arcar com os custos causados ao patrimônio público, praticado pelos menores infratores. Além disso, os três adolescentes estão sujeitos às medidas socioeducativas, a serem estabelecidas pelo juizado da infância e adolescência da Comarca de Xinguara.

Por:Jornal Folha do Progresso Com informações de Sandra Regina em 27/02/2023/18:04:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...