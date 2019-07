EDITAL SEBRAE abre vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 6.041,27 – Notícias Concursos

(Foto:Reprodução)-O Sebrae é responsável pelo direcionamento estratégico do sistema, definindo diretrizes e prioridades de atuação.

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas faz saber aos interessados a abertura de novos editais para preenchimento de vagas no cargo de Técnico Júnior/ Analista de Inovação e Assistente Técnico Júnior/ Analista de Inovação. De acordo com o documento publicado, as contratações serão feitas sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por prazo indeterminado.

O salários oferecidos oscilam entre R$ 2.971,92 a R$ 6.041,27. A jornada de trabalho dos profissionais será de 40 (quarenta) horas semanais.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada sem fins lucrativos. É um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. Desde 1972, trabalha para estimular o empreendedorismo e possibilitar a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte.

Para garantir o atendimento aos pequenos negócios, o Sebrae atua em todo o território nacional. Onde tem Brasil, tem Sebrae. Além da sede nacional, em Brasília, a instituição conta com pontos de atendimento nas 27 unidades da Federação.

O Sebrae é responsável pelo direcionamento estratégico do sistema, definindo diretrizes e prioridades de atuação. As unidades estaduais desenvolvem ações de acordo com a realidade regional e as diretrizes nacionais. Em todo o país, mais de 5 mil colaboradores diretos e cerca de 8 mil consultores e instrutores credenciados trabalham para transmitir conhecimento para quem tem ou deseja abrir um negócio.

O Sebrae é agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, mas não é uma instituição financeira, por isso não empresta dinheiro. Articula (junto aos bancos, cooperativas de crédito e instituições de microcrédito) a criação de produtos financeiros adequados às necessidades do segmento. Também orienta os empreendedores para que o acesso ao crédito seja, de fato, um instrumento de melhoria do negócio.

O Sebrae realiza processo seletivo visando a transparência de suas contratações e registra que não tem o dever de realizar concurso público para o ingresso em seu quadro de pessoal, conforme previsto na Constituição Federal, não acarretando, portanto, qualquer tipo de estabilidade. De acordo com o edital, as oportunidades são destinadas a cidade de Passo Fundo (RS). Além disso, haverá formação de cadastro reserva para as cidades de Caxias do Sul, Erechim, Ijuí, Pelotas, Lajeado, Porto Alegre, Santana do Livramento, Santa Maria e São Leopoldo.

A expectativa é que mais oportunidades sejam abertas para outras localidades do país.

Sobre o cargo

O Técnico Júnior atender empresários e futuros empresários de pequenos negócios; realizar assessorias, diagnósticos e palestras junto aos clientes através de orientação técnica especializada; articular com parceiros e encaminhar internamente demandas de atendimentos e soluções de acordo com a necessidade dos clientes; prospectar clientes para as soluções Sebrae (cursos, oficinas, palestras, seminários, assessorias, missões, programas); planejar, organizar e realizar eventos, visando sensibilizar e apresentar soluções do Sebrae para clientes e parceiros; participar de eventos como representante do Sebrae junto aos parceiros; elaborar, acompanhar e analisar relatórios e indicadores de desempenho; e utilizar o sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM).

O cargo exige Bacharelado completo em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Engenharias.

Etapas e Inscrição

O certame será composto por:

a) 1ª Etapa: Inscrição;

b) 2ª Etapa: Análise Curricular;

c) 3ª Etapa: Avaliação de Conhecimentos; e

d) 4ª Etapa: Avaliação por Competências.

A inscrição deverá ser realizada até até as 12h do dia 24 de julho de 2019 (horário de Brasília) nos sites www.objetivas.com.br ou www.sebrae-rs.com.br.

Os candidatos que tiverem a inscrição deferida serão convocados para a Avaliação de Conhecimentos, etapa eliminatória, a qual será realizada na cidade de PORTO ALEGRE conforme Cronograma de Execução, Anexo II_deste comunicado, em local e horário a serem informados posteriormente por meio de comunicado.

A Avaliação de Conhecimentos constará de 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo apenas 01 (uma) resposta correta, contando com a seguinte composição, cujos programas e/ou referências bibliográficas constam no Anexo I do presente comunicado:

a) 10 (dez) questões de PORTUGUÊS, cada questão valendo 3,3 pontos;

b) 10 (dez) questões de CONHECIMENTOS GERAIS, cada questão valendo 2,0 pontos;

c) 10 (dez) questões de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, cada questão valendo 4,7 pontos;

Serão considerados aprovados nesta etapa os candidatos que obtiverem 60 (sessenta) pontos ou mais na nota final da Avaliação de Conhecimentos.

Conteúdo Programático

PORTUGUÊS: Compreensão e interpretação de textos. Redação e reescrita de frases. Linguagem figurada. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Conjugação verbal e vozes verbais. Concordância verbal e nominal. Emprego de pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e relativos. Crase. Compreensão e interpretação de textos para avaliar o candidato em termos de raciocínio lógico, conexões, analogias e sínteses.

CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades: Informações sobre temas da atualidade nas áreas de cidadania, educação, cultura, economia, saúde, meio ambiente, consciência ecológica e sustentabilidade. Raciocínio Lógico: Análise combinatória. Conjuntos. Razão e proporção. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Princípios de contagem. Noções de estatística e probabilidade. Raciocínio lógico matemático. Raciocínio lógico quantitativo. Raciocínio lógico numérico. Raciocínio lógico analítico. Raciocínio lógico crítico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Gestão de Micro e Pequenas Empresas nos temas de: finanças, mercado, processos, gestão de pessoas, acesso a crédito, planejamento, tributos e plano de negócios, diagnóstico das necessidades do cliente. Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e do Simples Nacional; Métodos e técnicas de planejamento; Criação e formalização de um negócio; Técnicas de atendimento visando à satisfação do cliente; Fundamentos de Inovação; Indicadores de desempenho; Fundamentos do modelo de gestão de projetos.

Por Saulo Moreira.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

