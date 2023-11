‘Ela falou que não ia sair de forma alguma’, diz mulher agredida por esposa de médico durante exame ginecológico

Paciente publicou vídeo das agressões em suas redes sociais — Foto: Reprodução/WhatsApp

Agressão aconteceu durante ultrassonografia endovaginal, em clínica particular no Grande Recife, e foi filmada pela paciente. Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal.

A paciente de 20 anos que denunciou ter sido agredida, pela esposa de um médico, durante um exame ginecológico, contou ao g1 que pediu para a mulher do profissional sair da sala, mas não foi atendida. O caso, que é investigado pela Polícia Civil, aconteceu na clínica LP Saúde, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

“Quando eu deitei na maca, eu pedi para que ela saísse de lá porque eu me senti desconfortável pela forma como ela falou comigo, isso eu já [estava] chorando, e ele me pedindo desculpa por isso. Ela falou que não ia sair de forma alguma”, afirmou Amanda Oliveira.

A violência ocorreu na manhã da segunda-feira (30) e foi filmada pela paciente (veja vídeo ).

Segundo a vítima, durante a ultrassonografia vaginal, estavam na sala do exame o médico, identificado como Flávio Paes, uma auxiliar, e a agressora, identificada como Mariana Paes, que diz ser médica, mas não trabalhava no local.

De acordo com Amanda Oliveira, a clínica não disponibiliza bata para que as pacientes vistam durante o procedimento, por isso foi preciso tirar a roupa para fazer o exame. Ainda segundo a vítima, esse foi o motivo que levou a esposa do médico a iniciar as agressões verbais e físicas.

“Quando eu estava tirando minha calça, ela já estava me constrangendo. Ela falou que era para eu ir de saia, que eu não tinha modos. Ela me deu um jaleco, porque lá não tem bata, [dizendo que era] ‘para me preservar'”, disse a paciente.

Nas imagens, publicadas por Amanda Oliveira nas redes sociais, é possível ver que a agressora entra no consultório médico e ordena que a paciente se vista para ir embora. “Saia daqui”, repete a agressora por diversas vezes.

A vítima também contou que:

Esta foi a segunda vez em que ela foi à clínica, para repetir um exame feito há 15 dias: “A primeira vez foi supertranquila. Ele me deixou à vontade e a auxiliar dele também estava lá a todo momento”;

Durante a repetição do exame, começou a filmar porque a agressora tocou nela: “Quando ele foi colocar o transdutor dentro de mim, ela puxou com toda força do mundo, sem consentimento”;

A situação a deixou muito mal e constrangida: “Fiquei muito nervosa, porque eu cheguei e fiz o que tinha que ser feito. Não tirei graça com ninguém, não me dirigi a ele. Só dei boa tarde, mostrei o comprovante que eu paguei e nada mais que isso”;

Os funcionários da clínica sabiam que a esposa do médico “era problemática”: “O pessoal da clínica disse que ela já tinha ido lá, que já sabia que ela ia arrumar problema, só não sabia que ia ser comigo. Imaginaram que ia ser com a auxiliar dele, pelo fato de que a outra auxiliar dele foi demitida justamente por causa dela”.

Respostas

De acordo com a clínica LP Saúde:

A mulher filmada agredindo a paciente não trabalha no local e tinha ido ao local pela primeira vez;

O médico Flávio Paes foi afastado da clínica;

A segurança no local foi reforçada.

Segundo a Polícia Civil:

O caso foi registrado na Delegacia de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, como lesão corporal;

Foi instaurado inquérito policial para apurar essa denúncia.

