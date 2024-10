Homem tenta furtar fios, fica preso e é resgatado pelos bombeiros, em Curitiba | PR

Homem fica preso em fiação durante tentativa de furto em Curitiba — Foto: Tony Mattoso/RPC

Após resgate, ele foi encaminhado à delegacia.

Um homem precisou ser resgatado depois de ficar preso na fiação de baixa tensão de telefonia enquanto tentava furtas os fios na noite de domingo (27), em Curitiba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar a soltar o homem do local. A RPC registrou o resgate.

Nas imagens, é possível observar o homem sentado nos fios, ao lado de um poste. Ele está com uma das pernas enroscadas na fiação. Os bombeiros param um caminhão da corporação ao lado dele, posicionam uma escada, e o prendem a um cinto. Após isso, ele desce em segurança. Assista acima.

Segundo a polícia, o homem não estava com documentos. Ele foi levado à delegacia.

Fonte: g1 PR e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/10/2024/10:12:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...