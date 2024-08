Eleição 2024 – 38 mulheres disputam a eleição para vereador em Novo Progresso-PA;VEJA NOMES

Conforme dados do TRE/PA , 38 (trinta e oito) mulheres de diversos partidos solicitaram o registro para serem candidatas à câmara municipal de Novo Progresso (PA) nas eleições deste ano (2024). As eleições para vereador, marcadas para o próximo dia 6 de outubro, vão ser uma oportunidade para mulheres progressenses iniciarem carreira política.

Entre os 102 candidatos ao cargo de vereador de Novo Progresso que se registraram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 38 são de mulheres de diversas representações social.

Último pleito – No pleito municipal em 2020, as vereadoras eleitas somaram 9 mil, no Brasil, representando 16% do total, frente a 84% de homens eleitos (47,3 mil) para as câmaras municipais. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Apesar do ligeiro aumento no número de vereadoras nas últimas eleições municipais (2016 e 2020), a representatividade feminina nas câmaras de vereadores brasileiras segue bem abaixo da proporção de mulheres no eleitorado. Conforme o TSE, as mulheres representam 52,5% do eleitorado brasileiro.

Veja lista com os 39 nomes

