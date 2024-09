Eleições 2024: Confira lista de documentos permitidos na votação

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou a lista de documentos que podem ser usados no dia da votação. | (foto: Marcello Casal /Agência Brasil)

Saiba quais são os documentos que você precisa levar no dia da votação.

O primeiro turno das eleições estão previstas para o dia 6 de outubro e o eleitor precisa ficar atento aos documentos que podem ser usados no dia da votação. Por isso, é fundamental que você se prepare para exercer esse direito.

Para orientar os eleitores, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou a lista de documentos que podem ser usados no dia da votação.

Confira a lista:

Carteira de identidade (Registro Geral ou RG) ou a identidade social (no caso de pessoas trans e travestis);

Passaporte;

Certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva);

Carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

E-título

E o título de eleitor?

Uma das maiores dúvidas dos brasileiros é acerca da obrigatoriedade ou não do título de eleitor. De acordo com o TSE, a resposta é não. Geralmente o título de eleitor físico é usado para que o cidadão saiba qual é a sua sessão eleitoral.

Se você sabe seu local de votação, não precisa necessariamente levar o título de eleitor no dia do pleito. O documento com foto é mais importante do que o título de eleitor físico.

Se você tiver o aplicativo do e-título no celular, é ainda mais simples, já que nele já está contido documento pessoal com foto e o título ao mesmo tempo.

