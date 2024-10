Eleições 2024-Erico Pimenta (MDB) filho do deputado Eraldo Pimenta é derrotado na disputa eleitoral em Ururará

Carlinhos do Aparecido, do PSD e Telma Messias, do DC são eleitos prefeito e vice de Uruará no 1º turno (Foto:Reprodução Facebook)

Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A cidade de Uruará é o principal colégio eleitoral do Deputado Estadual Eraldo Pimenta (MDB), na disputa da prefeitura da cidade o filho Erico Pimenta foi derrotado nas urnas , o prefeito eleito fez 49,09% dos votos validos, enquanto Erico ficou em segundo com 37,01%.

Confira o resultado do 1º turno em Uruará após a apuração:

*Carlinhos do Aparecido (PSD): 12.645 votos, 49,09% dos votos válidos

*Erico Pimenta (MDB): 9.532 votos, 37,01% dos votos válidos

*Matheus Sousa (PL): 3.155 votos, 12,25% dos votos válidos

*Tassio Henrique (AGIR): 151 votos, 0,59% dos votos válidos

*Professor Deney (PT): 150 votos, 0,58% dos votos válidos

*Professor Avanildo Moreira (NOVO): 124 votos, 0,48% dos votos válidos

A eleição em Uruará teve 26.328 votos totais, o que inclui 163 votos brancos, 0,62% dos votos totais, e 408 votos nulos, 1,55%.

A abstenção foi de 4.963 eleitores, 15,86% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja quem são os vereadores eleitos:

*Adilson da Lanchonete, do Rede, tem 46 anos, é solteiro e tem lê e escreve. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 608.000,00.

*Miguel Padre, do PROS, tem 42 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de agente de saúde e sanitarista e tem lê e escreve. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 255.000,00.

*Jachison Oliveira, do PP, tem 59 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino fundamental incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 510.000,00.

*Matheus Sousa, do PL, tem 25 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem lê e escreve. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 85.000,00.

*Samuel Nogueira, do PL, tem 57 anos, é casado e tem lê e escreve. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

*Alex da Acopel, do PL, tem 42 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de agente administrativo e tem ensino fundamental completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 5.000,00.

*Junior Leandro, do PL, tem 38 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 17.000,00.

*Raimundinho Bié, do MDB, tem 42 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem lê e escreve. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 624.000,00.

*Joãozinho do Edgar, do MDB, tem 27 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de agricultor e tem ensino fundamental incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 1.054.800,00.

*Dinho, do MDB, tem 46 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino fundamental completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 30.000,00.

*Marivone da Rádio, do MDB, tem 54 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de locutora e comentarista de rádio e televisão e radialista e tem ensino médio completo. Ela não declara nenhum bem como patrimônio.

* Gilmar Milanski, do MDB, tem 44 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 739.000,00.

*Zenilson Negão, do MDB, tem 37 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 480.000,00.

Quem é Carlinhos do Aparecido

Carlinhos do Aparecido tem 38 anos, é casado, tem ensino médio completo e declara à Justiça Eleitoral a ocupação de empresário. Ele declarou um patrimônio de R$ 2.465.846.

A vice-prefeita eleita em Uruará é Telma Messias, do DC, que tem 49 anos.

Os dois fazem parte da coligação TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, formada pelos partidos PSD e DC.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/06:59:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...