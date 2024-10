Serpente mais robusta do mundo e a maior das Américas: conheça sucuri que surpreendeu grupo de turistas em rio de Goiás

Cobra gigante surpreende turistas em rio entre Edéia e Acreúna — Foto: Arquivo Pessoal/Luana Santos

Animal pode pesar mais de 130 quilos. Em comprimento, sucuri-verde só perde para píton-reticulada, encontrada na Ásia.

Uma sucuri viralizou na internet depois de surpreender turistas que se banhavam no Rio Turvo, entre Edéia e Acreúna, na região sudoeste de Goiás. Conhecida como sucuri-verde, ela é considerada a maior serpente das Américas do Sul, Central e do Norte.

As imagens foram feitas no domingo (6). A empresária Luana Santos contou ao g1 que a cobra foi vista em uma nascente localizada em uma propriedade particular.

De acordo com informações do Instituto Butantan, a sucuri-verde pode atingir até sete metros e pesar mais de 130kg. A espécie é considerada a maior serpente em volume corpóreo do mundo. Em comprimento, a sucuri-verde só perde para a píton-reticulada, encontrada no sudeste da Ásia.

O texto do instituto diz ainda que existem outras três espécies de sucuri no mundo (sucuri-amarela, sucuri-malhada e sucuri-de-beni). No geral, todas elas são robustas.

Perigosa?

A sucuri, mundialmente conhecida como “Anaconda” por conta do cinema, não é venenosa, mas sim constritora. Isso significa que essas cobras usam a força muscular para imobilizar e matar suas presas por asfixia.

“É um réptil que gosta de nadar e pode se alimentar dentro da água. Ela aperta suas presas até matá-las. Existem exemplares que se alimentam de animais mortos, mas isso não é o mais comum”, explicou o biólogo Edson Abrão.

De acordo com o Butantan, a sucuri se alimenta somente de carne e caça por espreita, à beira da água. Maníferos, aves, répteis e peixes estão entre os principais alimentos da espécie.

Surpresa

A empresária Luana Santos contou que a sucuri chegou a ficar a menos de um metro do carro em que estavam, mas depois se afastou.

“No primeiro momento, nos assustamos quando vimos, e ficamos muito surpresos, porque para a maioria de nós era a primeira vez que víamos uma sucuri pessoalmente. Foi muito rápido; acho que, do momento da aparição até a sucuri sumir na nascente, não demorou mais de dois minutos”, contou Luana.

A empresária considerou o encontro com a sucuri-verde surpreendente: “Achei que, quando encontrasse, eu desmaiaria, mas foi maravilhoso poder apreciar e ver o quanto Deus é incrível até nesses detalhes”, descreveu Luana.

