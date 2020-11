Eleições municipais 2020: como consultar sua seção de votação com locais reduzidos

O Tribunal Superior Eleitoral reduziu em alguns Estados o número de locais de votação para as eleições municipais que ocorrem no próximo domingo (15/11). Para evitar confusões e atrasos, a consulta pode ser feita de maneira antecipada neste link.

No portal, é possível fazer a consulta usando o nome do eleitor, CPF ou número do título eleitoral. Ao entrar no painel, o portal também exige que você informe a data de nascimento e o nome da mãe.

Vejam local de votação em Novo Progresso

O resultado mostra a zona e o local de votação, além de informar se o título eleitoral é válido. Para consultar especificamente a situação do Título de Eleitor, basta acessar este link e colocar o número do CPF ou Título de Eleitor.

Nestas eleições, o primeiro candidato a ser escolhido é o vereador, com cinco dígitos. Após confirmar o voto, o eleitor deverá teclar os dois dígitos para prefeito e confirmar novamente.

