Ruas de Novo Progresso amanhecem cobertas de santinhos

Por isso, caso seja comprovada a ligação do candidato com o crime, o mesmo pode vir a sofrer ações eleitorais de vários tipos, como “uma ação de investigação judicial eleitoral, uma ação de impugnação de mandato eletivo, uma representação por gasto irregular ou por abuso de poder econômico”.

Liana da Silva Hurtado Toigo Juíza Eleitoral da 91ª ZE , por prevenção, mandou o cartório eleitoral notificar TODOS OS CANDIDATOS para que tomem ciência da presente decisão, nos termos da solicitação do Ministério Público Eleitoral, quem cometer o crime será obrigado a pagar uma multa, cujo valor pode variar de R$ 4 mil a R$ 8 mil. A lei também determina o recolhimento do material.

