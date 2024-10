Eliminatórias: De novo com mudanças, Brasil enfrenta o Peru nesta terça em Brasília

Foto: Reprodução | A Seleção Brasileira tem a chance de dar mais tranquilidade ao trabalho do técnico Dorival Júnior, nesta terça-feira (15), quando enfrenta o Peru, penúltimo colocado das Eliminatórias, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A partida, válida pela 10ª rodada do torneio classificatório para a Copa do Mundo de 2026, está marcada para 21h45 (de Brasília). Ainda há ingressos à venda para cinco dos oito setores do estádio.

Caso vença, o Brasil vai a 16 pontos e pode terminar a Data Fifa na segunda posição da tabela. Para isso, porém, teria que contar com as derrotas da Colômbia para o Chile e do Uruguai para o Equador, ambos como mandante.

Dorival fará novas mudanças na Seleção

Tendo repetido a escalação apenas uma vez desde que assumiu o Brasil, Dorival promoverá três mudanças no time que enfrenta o Peru em relação ao que começou o jogo contra o Chile, que teve vitória brasileira.

Na coletiva pré-jogo, quando o time treinou no campo do Mané Garrincha, o técnico alegou que as trocas não tiveram relação com o rendimento da partida contra o Chile, quando Danilo foi criticado pela torcida.

O treinador realizou três mudanças no time inicial em relação ao jogo contra o Chile. Na lateral-direita, Vanderson ganhou a vaga de Danilo, e no meio-campo Bruno Guimarães e Gerson entrarão nos lugares de André e Lucas Paquetá.

Além disso, a faixa de capitão fica agora com Marquinhos.

O time titular de Dorival Júnior terá: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus.

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/17:46:04

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

