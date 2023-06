Cruzeiro perde do Fortaleza em casa e amarga cinco jogos sem vitória no Brasileirão

(Foto:Reprodução) – Na volta do Campeonato Brasileiro após paralisação para a Data Fifa, o Cruzeiro recebeu o Fortaleza, nesta quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), e perdeu por 1 a 0. O centroavante argentino Lucero foi o autor do único gol do jogo, válido pela 11ª rodada.

Assim, a Raposa amarga a quinta partida consecutiva sem vitória no nacional – três derrotas e dois empates – e estaciona nos 14 pontos. Com isso, perde uma posição e dorme na décima colocação. Além disso, pode cair ainda mais na tabela caso Internacional, Red Bull Bragantino ou Cuiabá triunfem na rodada.

Por outro lado, o Leão do Pici se recupera do revés sofrido no último compromisso, para o Botafogo, e salta do 11º para o oitavo lugar, com 17 unidades somadas.

Pela próxima rodada, portanto, o Cruzeiro joga novamente diante de sua torcida, desta vez, contra o São Paulo, às 21 horas (de Brasília) de sábado, na Arena Independência, na capital mineira. Um pouco mais cedo, a partir 18h30, o Fortaleza recebe o Atlético-MG, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O primeiro lance de perigo aconteceu aos 18 minutos de partida, em cobrança de falta venenosa de Marlon, mas que à esquerda do gol adversário. No minuto seguinte, Bruno Rodrigues recebeu cruzamento de William na pequena área e testou no chão, como manda o manual, para o gol. No entanto, João Ricardo estava bem posicionado e teve reflexo para fazer espetacular defesa em cima da linha e impedir o tento cruzeirense.

Antes do fim do primeiro tempo, aos 45, o Fortaleza respondeu. Guilherme ganhou dividida com Oliveira depois de lançamento longo, puxou o contra-ataque, invadiu a área e finalizou forte. Entretanto, mandou por cima do gol defendido por Rafael Cabral.

Na volta do intervalo, a Raposa voltou a assustar aos 25 minutos. Após cruzamento, a bola cruzou toda a área até chegar nos pés de Henrique Dourado, que mandou pela linha de fundo e perdeu grande chance.

No entanto, foi o Leão do Pici que abriu o marcador no Mineirão. Aos 34 da etapa complementar, Thiago Galhardo arrancou em contra-ataque e acionou Calebe, que ganhou na corrida do marcador e serviu Lucero. O atacante argentino, então, se atirou no gramado para empurrar a bola para o fundo da rede.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/06/2023/09:13:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...