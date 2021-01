Palmeiras perde para o Ceará e se afasta da briga pelo título do Brasileiro

O Palmeiras não conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro neste domingo. Na Arena Castelão, o time foi derrotado pelo Ceará por 2 a 1, pela 32ª rodada, e obteve sua segunda derrota consecutiva na competição.

Com o resultado, o Ceará chegou a 45 pontos e subiu para o oitava colocação. Já o Palestra segue com 51 pontos e permanece na quinta posição da tabela.

O Vovô volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Athletico-PR às 19 horas, no Castelão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Já o Verdão enfrenta o Vasco nesta terça, no Allianz Parque, às 20 horas, em jogo atrasado pela 1ª rodada do torneio.

O jogo – O Palestra começou melhor e criou as primeiras boas chances da partida com Lucas Lima e Gabriel Silva. Porém, o Ceará aproveitou uma falha da defesa alviverde e saiu na frente aos nove minutos da etapa inicial. Gustavo Scarpa interceptou um lançamento errado de Fernando Sobral e acabou escorregando na execução do domínio. A bola sobrou para Lima, que invadiu a área e bateu na saída de Jailson para deixar o Vozão em vantagem.

Atrás no placar, os visitantes tentaram reagir na partida e tiveram uma grande oportunidade com Gabriel Veron, mas o atacante desperdiçou. Para piorar, o Ceará aproveitou um rápido contra-ataque aos 25 minutos e ampliou o resultado. Após lançamento da defesa, Léo Chú entrou na área adversária, foi derrubado com falta por Patrick de Paula e o juiz deu pênalti. Vina foi para a bola, deslocou o goleiro e anotou o segundo dos donos da casa.

O Palmeiras não desistiu e conseguiu diminuir aos 32. Lucas Lima deu lindo passe na esquerda para Veron, que, livre, avançou em velocidade e finalizou rasteiro no canto direito para marcar para o Verdão. A equipe tentou chegar ao empate ainda no primeiro tempo, mas a partida ficou truncada e a vantagem cearense seguiu até o intervalo.

Na segunda etapa, o Palestra voltou mais ligado e pressionou o Ceará em busca do empate, enquanto os mandantes buscaram aumentar o resultado nos contra-ataques. O Alviverde construiu boas jogadas no início e teve a chance de igualar os marcadores com Gabriel Silva, mas Tiago travou a finalização do atacante.

O Vovô melhorou depois dos primeiros 15 minutos e deixou o confronto mais equilibrado. Os Alvinegros começaram a trabalhar mais a bola e chegaram bem ao ataque com Vina e Lima, mas o time não conseguiu aproveitar as oportunidades.

Nos instantes finais, Pedro Acácio recebeu um bom lançamento em profundidade e ficaria de frente para o gol, mas o goleiro Richard saiu bem na cobertura e afastou a bola. O Ceará respondeu com um bom chute de Saulo Mineiro, mas Jailson defendeu e o atacante estava impedido. O Palmeiras ainda tentou com Fabrício nos acréscimos, mas Richard fez a defesa e a partida acabou com vitória para o Vozão.

