Elon Musk compara Alexandre de Moraes a vilões de Star Wars e Harry Potter após ameaça de tirar X do ar

(Foto:Reprodução) – O dono da rede social X, Elon Musk, publicou uma imagem produzida por inteligência artificial ironizando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A postagem, que compara o ministro a vilões de Star Wars e Harry Potter, foi feita na rede social à 1h39, pelo horário de Brasília.

Na publicação, o bilionário usou uma foto produzida pela inteligência artificial Grok, da qual é proprietário. O modelo de inteligência artificial é concorrente do ChatGPT. Na imagem, o ministro do STF aparece de toga segurando dois sabres de luz — em referência à franquia de filmes Star Wars. Ele também está com os olhos maquiados.

A publicação inclui o comando utilizado para a produção da montagem: “Gere uma imagem como se Voldemort e um Lord Sith tivessem um filho e ele se tornasse um juiz no Brasil”. Musk conclui com um comentário: “É estranho!”.

Lord Voldemort é o principal vilão da série Harry Potter, de J.K. Rowling. Já os Sith são uma ordem de guerreiros que seguem o “lado sombrio da força” no universo Star Wars.

Determinação de Moraes

O tribunal explica que a intimação na própria rede social ocorreu porque a plataforma não tem representante legal no Brasil e que a advogada registrada no processo também foi intimada a apresentar as informações.

A decisão de Moraes tem como objetivo garantir que a plataforma respeite as leis brasileiras. A lei exige que haja representação da rede no país.

A decisão também visa fazer o X pagar multas que foram impostas pela Justiça.

Essas multas foram impostas após Moraes determinar — e o X não cumprir — o bloqueio de perfis que faziam ataques às instituições democráticas.

Em razão do descumprimento, Moraes aumentou a multa — que era de R$ 50 mil, para R$ 200 mil por dia —, até que a medida seja cumprida.

Supremo Tribunal Federal marcou o perfil de Elon Musk na intimação publicada na rede social X — Foto: Divulgação

Por que o X tirou representantes do Brasil?

A rede social X anunciou no sábado (17), em um post na própria rede, que iria “encerrar as operações” no Brasil. Apesar do escritório fechado, o serviço prestado pelo X continuou disponível para os usuários do país.

A mensagem diz que a medida foi tomada em razão de decisões judiciais do ministro do Moraes – que, em um despacho, teria falado em multar e prender a responsável pelo escritório do X no Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição, por descumprimento de decisões judiciais.

No post divulgado naquela ocasião, o perfil publicou uma cópia digital da suposta decisão de Moraes. O documento tramita em sigilo e ainda não se tornou público.

O documento atribuído a Moraes inclui trecho que diz:

“Multa diária de R$ 20 mil à administradora da empresa, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição, cumulativa àquela imposta à empresa, bem como decretação de prisão por desobediência à determinação judicial.”

Segundo o X, a cópia do mandado de Moraes foi publicada para “expor suas ações”.

“Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal”, disse o X na ocasião.

“Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com efeito imediato. O serviço X continua disponível para a população do Brasil”, prosseguiu.

Fonte:G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2024/05:47:15

