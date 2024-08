Advogado santareno é preso pela PRF em Belém com 17 tabletes de drogas no carro

Droga apreendida com advogado santareno em Belém — Foto: PRF Santarém/Divulgação

O suspeito foi identificado como Aguinaldo de Lima Gomes, 28 anos. A droga saiu de Santarém com destino à capital paraense.

Um advogado de Santarém, no oeste do Pará, foi preso nesta quarta-feira (27) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Belém, transportando 17 tabletes de drogas, sendo 12 de pasta base de cocaína e 5 de skunk (supermaconha), em um veículo de passeio na cor prata, registrado em Ananindeua/PA.

De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu durante uma operação de rotina, para inspeção no veículo, onde além do advogado identificado como Aguinaldo de Lima Gomes, 28 anos, viajava outro homem.

Durante a inspeção, os policiais foram surpreendidos com os tabletes de drogas escondidos no automóvel. Diante da constatação, o advogado e o homem que o acompanhava foram presos e encaminhados às autoridades competentes para autuação em flagrante por tráfico de drogas.

O veículo havia saído de Santarém com destino à capital paraense.

Nota da OAB

Em nota ao g1, a OAB Subseção Santarém informou que recebeu com surpresa a notícia da prisão de um advogado em uma barreira policial com substâncias ilícitas.

“Até o momento, não fomos oficialmente informados sobre os detalhes do ocorrido. Ressaltamos que, a princípio, não identificamos qualquer relação com o exercício profissional. Estamos aguardando mais informações para tomar as medidas apropriadas e garantir que todos os procedimentos legais e direitos dos envolvidos sejam devidamente respeitados”, informou a OAB.

Fonte:G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2024/05:47:15

