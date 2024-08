Marçal tem 25,2%, Boulos, 23,3%, e Nunes, 17,9%, em SP, aponta pesquisa Futura

Pesquisa em SP: Futura mostra cenário indefinido com Marçal numericamente à frente (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)

Datena (PSDB) aparece com 9,6%, tecnicamente empatado com Tabata Amaral (PSB), que tem 6,2%O influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 25,2% das intenções de voto na disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), 23,3%, aponta a pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta quarta-feira, 28. De acordo com a margem de erro, os dois estão empatados tecnicamente na liderança.

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 25,2% das intenções de voto na disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), 23,3%, aponta a pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta quarta-feira, 28. De acordo com a margem de erro, os dois estão empatados tecnicamente na liderança.

O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece com 17,9%, empatando com Boulos na segunda posição. Datena (PSDB) aparece com 9,6%, tecnicamente empatado com Tabata Amaral (PSB), que tem 6,2%. Marina Helena (NOVO) tem 2,3%. Os demais quatro candidatos não somam mais de 1% cada. Os entrevistados que afirmam que vão votar em branco ou nulo são 5,9%, enquanto os indecisos são 8,8%.

O levantamento anterior, divulgado em 7 de agosto, ainda simulava o nome de Kim Kataguiri, que desistiu de concorrer após seu partido decidir apoiar Nunes. Por isso, as pesquisas não são comparáveis. O levantamento anterior mostrava Nunes na liderança, seguido por Boulos e Pablo Marçal, na terceira posição.

Essa é a segunda pesquisa eleitoral que mostra Marçal à frente na disputa pela prefeitura de São Paulo. Na terça-feira, a pesquisa do instituto Veritá mostrou o ex-coach com 30,9%, seguido por Boulos com 21,6%, e Nunes, com 14,2%.

Pesquisa Futura em SP:

Pablo Marçal: 25,2%

Guilherme Boulos: 23,3%

Ricardo Nunes: 17,9%

Datena: 9,6%

Tabata Amaral: 6,2%

Marina Helena: 2,3%

Ricardo Senese: 0,4%

Altino Prazeres: 0,3%

Bebeto Haddad: 0,0%

João Pimenta: 0,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,9%

NS/NR/Indeciso: 8,8%* Por causa do arredondamento na segunda casa decimal, a soma das porcentagens é de 99,9%, e não 100%.

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-04229/2024 e realizou 1000 entrevistas entre os dias 20 e 24 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Boulos e Marçal aparecem empatados no segundo turno

Em uma simulação de segundo turno, Boulos aparece numericamente à frente, com 39,4%, contra 39,3% de Marçal. Pela margem de erro, a dupla está tecnicamente empatada. Em uma eventual disputa contra o atual prefeito, o ex-coach perderia por 45,3% contra 29,9%. Nunes vence Boulos por 46,7% a 30,9%, e também supera Datena e Tabata. O deputado federal, por sua vez, vence Tabata Amaral e fica praticamente empatado com Datena.

Marçal e Boulos lideram na espontânea

Na pesquisa espontânea, uando o entrevistado afirma a preferência eleitoral por conta própria, sem sugestões do instituto, Marçal aparece com 20,3%, seguido por Boulos com 19,6%. Nunes tem 12,2% e Tabata 4,1%. Datena registra apenas 1,9% nesse levantamento.

Pablo Marçal – 20,3%

Guilherme Boulos – 19,6%

Ricardo Nunes – 12,2%

Tabata Amaral – 4,1%

Datena – 1,9%

Marina Helena – 0,7%

Bebeto Haddad – 0,3%

Ricardo Senese – 0,1%

Altino Prazeres – 0,0%

Ninguém/Branco/Nulo – 6,0%

Outros – 1,0%

NS/NR/Indeciso – 33,8%

Boulos e Marçal são os mais rejeitados

No levantamento que mede a rejeição dos candidatos, Boulos aparece na liderança com 41,2% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. A parcela que rejeita Marçal é de 30,9%. O terceiro com maior índice negativo é Datena, com 27,7%. Nunes e Tabata aparecem com 15,8% e 15,3%, respectivamente.

Guilherme Boulos – 41,2%

Pablo Marçal – 30,9%

Datena – 27,7%

Ricardo Nunes – 15,8%

Tabata Amaral – 15,3%

Bebeto Haddad – 12,9%

Marina Helena – 12,6%

João Pimenta – 11,7%

Altino Prazeres – 9,4%

Ricardo Senese – 9,2%

Não rejeita ninguém – 8,0%

Rejeita todos – 2,9%

NS/NR – 4,2%

Na avaliação de apoios, 54,4% afirmam que não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O percentual de eleitores que fazem a mesma afirmação para Lula é de 43,5%. Na comparação com Bolsonaro, Lula tem o maior porcentagem de eleitores que votariam com certeza em um nome apoiado pelo presidente, 23,3%, contra 15,6% de Bolsonaro.

Fonte: Exame e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2024/17:29:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...