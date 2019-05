Em casa, Botafogo faz 1 a 0 no Fortaleza de Rogério Ceni

Por:Gazeta Esportiva (Foto: Vitor Silva/Botafogo) – O Botafogo fez mais uma vez o dever de casa e venceu por 1 a 0 o Fortaleza, neste domingo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os alvinegros chegaram a seis pontos e ficam mais próximos dos líderes da Série A. Já os cearenses, com três seguem perto da zona de rebaixamento.

No primeiro tempo, o Botafogo dominou, mas não criou muitas chances de gol. O Fortaleza voltou melhor no segundo tempo, mas viu os donos da casa marcarem com Alex Santana.

Na próxima rodada, o Botafogo terá o clássico contra o Fluminense, no sábado, no Maracanã. Já o Fortaleza volta a campo no domingo, diante do São Paulo, no Castelão.

O jogo – O Botafogo tentou pressionar nos primeiros minutos, mas viu o Fortaleza quase abrir o placar aos sete minutos. Carlinhos cruzou pela esquerda na cabeça de Wellington Paulista, que mandou na trave.

O susto não mudou o panorama da partida. Os donos da casa seguiram com mais posse de bola e conseguiram criar boa chance de gol aos 19 minutos. Erik aproveitou cruzamento de Diego Souza e cabeceou para grande defesa de Felipe Alves.

O lance fez o Botafogo buscar mais o gol, mas os alvinegros só voltaram a chegar com perigo aos 27 minutos. Erik fez boa jogada individual, entrou na área e finalizou para mais uma grande defesa de Felipe Alves.

O Fortaleza não se intimidou com o domínio alvinegro e biscava os avanços. Os visitantes criaram boa chance aos 37 minutos. Após cobrança de falta na área, Wellington Paulista apareceu livre para cabecear pela linha de fundo. Depois disso, o duelo permaneceu equilibrado até o intervalo.

No segundo tempo, o Fortaleza voltou melhor e dominou no início. Os cearenses tiveram boa chance de marcar aos sete minutos. Wellington Paulista arriscou da entrada da área e assustou Gatito Fernández.

Enquanto o Botafogo tinha dificuldade em organizar boas jogadas, o Fortaleza seguia perigoso e quase abriu o placar aos 16 minutos. Após cruzamento de Carlinhos, Gabriel se antecipou a Romarinho e salvou os donos da casa.

Aos poucos, os alvinegros melhoraram na partida e não demoraram para chegar ao gol no Nilton Santos, aos 24 minutos. Diego Souza cruzou para Erik, que cabeceou cruzado. O goleiro Felipe Alves fez a defesa, mas deu rebote no pé de Alex Santana, que mandou para a rede.

Depois disso, os cariocas passaram a tentar administrar o resultado, mas viram o Fortaleza pressionar nos minutos finais. Tanto que aos 42 minutos, Júnior Santos aproveitou cruzamento e cabeceou com perigo. O Botafogo soube manter a posse de bola no fim para sair com mais uma vitória em casa no Campeonato Brasileiro.

