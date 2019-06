Brasil é derrotado pela França e dá adeus à Copa do Mundo feminina

Por:Lance! – Depois de um empate por 1 a 1 no tempo regular, Seleção Brasileira tomou um gol na prorrogação, em lance de bola parada e foi eliminada nas oitavas do Mundial francês.

Em jogo tenso e equilibrado, o Brasil lutou, mas foi derrotado pela França, por 2 a 1, nas oitavas de final e deu adeus à Copa do Mundo feminina. Gauvin abriu o placar, no segundo tempo e Thaísa igualou. Na prorrogação, Henry fez o gol da vitória francesa, no Stade Oceàne, em Le Havre.

Com o resultado, as donas da casa esperam as vencedoras da partida entre Estados Unidos e Espanha, nesta segunda-feira. O duelo das quartas será realizado em Paris, na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília).

Equilíbrio inicial

Brasil e França fizeram um primeiro tempo parelho em Le Havre. A marcação brasileira funcionou e as donas da casa não conseguiram impor o ritmo da partida. O Brasil recorria aos lançamentos longos e lances individuais. Marta e Debinha finalizaram com perigo. Do lado francês, Henrye Majri, arriscaram e mandaram para fora. Aos 23 da etapa inicial, a Seleção Brasileira passou por um sufoco. Diani cruzou pela direita para Gauvin. A atacante dividiu com Bárbara e mandou a bola para o gol, mas a árbitra Marie-Soleil Beaudoin entendeu que houve falta, após recorrer ao VAR.

Revés e empate

A França voltou do intervalo pressionando. Aos seis da segunda etapa, Diani, melhor em campo do time de Corinne Diacre, passou por Tamires pela direita e cruzou rasteiro para Gauvin abrir o placar na pequena área. O Brasil não se intimidou e foi buscar o empate. Aos 18, Debinha avançou pela esquerda e cruzou. A bola sobrou para Thaisa, de canhota, balançar as redes. Depois do empate, a França avançou a marcação e o Brasil passou a explorar o contra-ataque, mas os gols não saíram e partida foi para a prorrogação.

Cristiane lesionada

No tempo extra, o Brasil sofreu uma baixa significativa. Aos cinco minutos Cristiane se lesionou e deu lugar a Geyse. Debinha teve a chance da virada em arrancada pela esquerda, mas Mbock Bathy tirou em cima da linha.

Brasil dá adeus

Logo no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação, o pior aconteceu. Em lance de bola parada, Henry venceu a marcação e fez o segundo da França. Exausto, o time brasileiro tentou um novo empate na base de raça, mas faltaram pernas. Festa francesa nas arquibancadas na despedida de cabeça erguida das brasileiras da Copa do Mundo 2019.

FICHA TÉCNICA

FRANÇA 2 x 1 BRASIL

Data/Hora: 23/06/2019, às 16h (de Brasília)

Local: Stade Oceàne, em Le Havre (FRA)

Gramado: Bom

Público/Renda: 23.965 presentes/Não divulgada

Árbitra: Marie-Soleil Beaudoin (CAN) Nota L! – 6,5 Acertou nas consultas ao VAR

Auxiliares: Princess Brown (JAM) e Stephanie-Dale Yee Sing (JAM)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Assistentes de VAR: Oleksandra Ardasheva (UCR) e Christopher Beath (AUS)

Cartões amarelos: Renard (FRA); Tamires, Formiga, Bia Zaneratto (BRA)

Cartão vermelho: Não houve

Gols: Gauvin (6’/2ºT, 1-0), Thaísa (18’/2ºT, 1-1), Henry (1’/2ºT P, 2-1)

FRANÇA: Bouhaddi; Torrent (Perisset, 3’/2ºT P), Mbock Bathy, Renard e Majri (Karchaoui, 12’/2ºT P); Bussaglia, Henry, Diani e Asseyi (Thiney, 35’/2ºT); Gauvin (Cascarino, 47’/2ºT) e Le Sommer. Técnica: Corinne Diacre

BRASIL: Bárbara; Letícia Santos (Poliana, 43’/2ºT) Kathellen, Mônica e Tamires; Thaísa, Formiga (Andressinha, 29’/2ºT), Ludmila (Bia Zaneratto, 25’/2ºT) Marta e Debinha; Cristiane (Geyse, 5’/1ºT P). Técnico: Vadão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...