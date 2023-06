Em cerca de um mês, mais um acidente com vítima fatal é registrado na Ladeira “Mata Cobra”, no Jardim do Ouro

Acidente com vítima fatal é registrado na Ladeira “Mata Cobra”. (Foto: Reprodução).

Segundo informações, uma caminhonete capotou, deixando uma pessoa morta e quatro feridas. O fato ocorreu na tarde desta quarta-feira (31).

Uma caminhonete Hilux acabou capotando no Jardim do Ouro, garimpo do distrito de Moraes Almeida, região de Itaituba, no Sudoeste do Pará. O acidente ocorreu na Ladeira do “Mata Cobra”, na tarde desta quarta-feira (31).

De acordo com informações da Polícia Militar, era por volta das 18h quando a equipe tomou conhecimento do acidente. A caminhonete acabou capotando na descida da ladeira. O veículo estava com cinco (5) pessoas.

Ainda segundo informações, as vítimas foram identificadas como Gilberto de Oliveira Silva, Karea de Freitas Silva Araújo, Fernanda Azevedo Kenk, Edézio Fernandes de Araújo e Júlio Henrique de Oliveira Silva.

Gilberto ficou com suspeita de fratura na clavícula, e Karea morreu ainda no local. As quatro (4) pessoas feridas foram encaminhadas para o Posto de Saúde de Moraes Almeida.

“Aconteceu esse acidente por volta das 6h da tarde. O Seu Gilberto só chegu a quebrar clavícula, e a mulher dele faleceu no local ainda. Não tô sabendo se teve mais outra vítima não”, disse a testemunha anônima.

Outros acidentes

“Mata Cobra” é uma ladeira considerada bastante perigosa, principalmente em épocas de chuva, quando o solo fica escorregadio. O local já foi palco de vários acidentes graves e com vítimas fatais.

No dia 25 de abril de 2023, por exemplo, uma caminhonete também acabou capotando, resultando na morte do motorista. Na ocasião, o veículo ficou com rodas para cima.

