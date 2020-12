Em clássico com quatro gols, Santos e Palmeiras terminam empatados na Vila Belmiro

Santos e Palmeiras disputaram um clássico movimentado, há pouco, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio da Vila Belmiro, o time da casa saiu na frente, tomou a virada da equipe alviverde e buscou o empate por 2 a 2, resultado final.

Os dois tradicionais adversários contabilizam os mesmos 38 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem uma partida a menos, mas leva vantagem no saldo de gols e, portanto, aparece no quarto lugar da tabela de classificação, logo à frente do Santos.

Os dois times voltam a campo pelas quartas de final da Copa Libertadores. Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, o Palmeiras encara o paraguaio Libertad, no Estádio Defensores del Chaco. Às 19h15 do dia seguinte, o Santos pega o Grêmio, na Arena do Grêmio.

O Jogo – O Santos explorou bastante Marinho pelo lado direito e criou a primeira chance de gol na Vila Belmiro. Em cobrança de escanteio pelo setor, o camisa 11 bateu direto e tentou fazer um gol olímpico. Atento, o goleiro Weverton defendeu com um soco.

O Palmeiras também teve uma boa oportunidade para marcar na etapa inicial. Após dividida de Willian com Pará pela esquerda, a bola ficou com Gabriel Veron. Willian recebeu do garoto e, na cara do goleiro John, tentou marcar por cobertura, mas acabou desperdiçando.

O Santos conseguiu inaugurar o marcador aos 37 minutos do primeiro tempo. Após falha do lateral esquerdo Viña, Marinho avançou com a bola dominada e, em jogada de ultrapassagem, passou para Kaio Jorge. O jovem cruzou da direita e Pituca apenas completou para o gol.

O Palmeiras empatou logo aos 10 minutos do segundo tempo. Com ajuda do VAR, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza marcou pênalti por toque de mão de Lucas Veríssimo após cobrança de escanteio de Lucas Lima pela esquerda. Na cobrança, Raphael Veiga marcou para o time visitante.

A equipe alviverde soube como aproveitar o momento favorável e virou o marcador aos 17 minutos da etapa complementar. Após mais uma cobrança de escanteio de Lucas Lima pela esquerda, Zé Rafael desviou de cabeça e Willian apareceu para completar diante de John.

O Santos empatou aos 25 minutos do segundo tempo. Em sobra pela direita, Balieiro tocou para dentro da área, Marinho passou por Alan Empereur com habilidade e finalizou de forma precisa. Nos acréscimos, com ajuda do VAR, Zé Rafael foi expulso por entrada em Felipe Jonatan, mas o time alvinegro não teve tempo de pressionar.

