Com dois gols de Elton, Cuiabá vence o Botafogo e volta para o G4 na Série B

O Cuiabá Esporte Clube venceu, há pouco, o Botafogo (SP), por 2 a 0, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. Em partida com poucas chances, Elton marcou os dois para o Dourado e garantiu a volta do time ao G4, na 4ª colocação, com 43 pontos. Já a equipe paulista, chegou a oito jogos sem vitória, e amarga a lanterna na 19ª posição, com 20 pontos.

O primeiro tempo foi marcado por passividade de ambos os times, sem muita empolgação, com muitos erros individuais e de passes. As equipes tiveram dificuldades para fazer a ligação entre sistema defensivo e ataque, sempre travando e pecando no meio de campo.

Na etapa final, o jogo até pareceu que seria mais acelerado, mas os erros de passe persistiram e as faltas duram aumentaram. Os dois times acabaram cansando e o confronto ficou ainda mais concentrado no meio campo, porém Elton brilhou e com 3 minutos em campo abriu o placar. O segundo tento foi marcado nos acréscimos.

O jogo – Logo no primeiro minuto o Botafogo chegou com perigo. Em cobrança de falta, Matheus Anjos bateu direto e o goleiro do Cuiabá espalmou para escanteio. Na batida, a bola sobrou para Wellington Tanque que acabou furando e desperdiçando a boa chance.

Aos 10, a defesa do Botafogo bobeou e deu a bola de presente para o ataque do Dourado, que chutou fraco para defesa fácil do goleiro Darley.

Já na marca dos 20, o time paulista tentou chegar, primeiro com Wellington Tanque e depois com Ronald, mas a defesa do Cuiabá intercepta bem as tentativas e afasta o perigo para longe.

Aos 26, em bate rebate, a defesa do Cuiabá não conseguiu afastar bem e a bola sobrou para Elicarlos, que soltou uma bomba de esquerda, de fora da área, mas a bola passou pela esquerda do gol defendido por Matheus Nogueira.

Já aos 29, o time paulista chegou com perigo. Guilherme Romão bateu falta na área e Kunde cabeceou para trás, pela direita do gol e quase marcando gol contra. Na cobrança de escanteio, a defesa do Dourado afastou para longe.

Aos 31 o Cuiabá viveu o primeiro grande momento no jogo. Em boa troca de passes, Elvis enfiou bola perfeita no meio da defesa, deixando Felipe Marques cara a cara com o goleiro. O atacante chutou, mas em cima do goleiro Darley

Quando o relógio marcava 35, Guilherme Romão bateu outra falta para a área cuiabana. A defesa rebateu e a bola voltou para os pés de Ronald, que tentou emendar de primeira, mas sem perigo.

Aos 42, o Cuiabá voltou ao ataque. Elvis rolou para Gabriel Pierini, que finalizou de esquerda, de muito longe, mas por cima do gol do Botafogo, sem levar tanto perigo ao adversário.

Na etapa final, aos 5 minutos Val mandou bom passe para Wellington Tanque, que dominou, invadiu a área, mas demorou para chutar, foi cercado pela zaga do Cuiabá e perdeu chance clara de gol.

Aos 12, Felipe Marques recebeu excelente passe, invadiu a área, mas demorou para definir a jogada e a zaga paulista conseguiu afastar o perigo. O adversário respondeu com Val, que partiu pela direita e mandou a bola na área do Cuiabá, para interceptação da defesa.

Aos 19, novamente Felipe Marques desperdiçou grande chance para o Dourado. Em rápido contra-ataque, ele recebeu bom lançamento, disparou pela esquerda, invadiu a área, mas na hora do último toque adiantou demais, e finalizou em cima do goleiro Darley.

Já aos 21, Elvis tocou para Maxwell, que dominou, ajeitou para a direita e bateu bem de fora da área. A bola saiu com perigo e passou muito perto da trave do time paulista, assustando o goleiro Darley.

O Botafogo respondeu aos 24, com Rafinha que partiu para o meio e chutou forte, de muito longe, mas a bola saiu pela linha de fundo, passando pela esquerda do goleiro Matheus Nogueira, que chegou a saltar, mas conseguiu chegar.

Já aos 27 brilhou a estrela de Elton, que havia acabado de entrar, e o Cuiabá conseguiu abrir o placar. Em erro de saída de jogo da defesa do Botafogo, a bola sobrou livre para o atacante, que ajeitou e soltou uma bomba de perna esquerda, no ângulo, marcando um golaço, sem chances de defesa. Cuiabá 1 x 0 Botafogo.

Depois disso, o Botafogo até tentou ir para cima, mas com pouca efetividade e sem oferecer grande perigo ao time da casa. Já o Cuiabá, por sua vez, usou o placar a seu favor e soube administrar a vantagem, conseguindo neutralizar a equipe paulista e garantir a boa vitória.

No entanto, quando o jogo parecia se encaminhar para vitória mínima, no apagar das luzes, aos 47, Elton marcou o segundo. Pela direita, em um cruzamento perfeito de Yago, o artilheiro subiu sozinho na pequena área e cabeceou para o fundo das redes, dando números finais a partida. Cuiabá 2 x 0 Botafogo.

O próximo compromisso do Cuiabá pela Série B é no dia 8, diante do Vitória, na Arena Pantanal, às 20h30. Antes disso, neste domingo, às 18h, o Dourado visita o Luverdense, no Passo das Emas, pelas quartas de final do Campeonato Mato-grossense. O clube da capital deve utilizar time alternativo. O Botafogo recebe a Ponte Preta, também no dia 8, às 18h15, pela competição nacional.

05/12/2020

