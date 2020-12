Flamengo joga para o gasto e vence o Botafogo com gol de Everton Ribeiro

Sem mostrar um futebol de encantar o torcedor, O Flamengo conseguiu superar o Botafogo no clássico carioca da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, há pouco. Com gol de Everton Ribeiro, no segundo tempo, o Rubro-Negro garantiu os três pontos e segue na briga pelo título.

Com 42 pontos, o Flamengo se igualou ao vice-líder Atlético-MG, mas está u posto atrás nos critérios de desempate. Já o Botafogo, que chegou a cinco derrotas consecutivas na competição, permanece na penúltima colocação na tabela, com apenas 20 pontos.

O caminho do Botafogo não será fácil nos próximos dias. Na quarta-feira, o Alvinegro visita o líder São Paulo no Morumbi, em jogo adiado da 18ª rodada. No sábado, encara o Inter no Beira-Rio.

A tabela para o Flamengo será mais tranquila. Sem jogos no meio de semana, o técnico Rogério Ceni terá oito dias para preparar o time para enfrentar o Santos. A partida será no domingo, novamente no Maracanã.

O jogo – O Flamengo começou o jogo um pouco desatento e pressionado pelo Botafogo. O Alvinegro tentou marcar a saída de bola adversária e criou problemas. Contudo, o Rubro-Negro foi se soltando na medida que o Bota não conseguiu manter a pressão.

O primeiro tempo teve o Flamengo com amplo domínio da posse de bola, mas com dificuldade de penetrar no bloqueio alvinegro. O time da casa se defendia com quase todos os jogadores em seu campo esperando por uma chance no contra-ataque.

A primeira etapa, portanto teve poucas jogadas de gol. Na melhor chance do Flamengo, Arrascaeta lançou Bruno Henrique, que ficou cara a cara com Diego mas o chute rasteiro foi desviado pela zaga e saiu rente ao poste.

O Bota chegou com perigo só nos acréscimos. Honda avançou livre pela direita e cruzou na área. Pedro Raul, de frente para o gol, bateu de primeira, mas Rodrigo Caio chegou a tempo e desviou.

O segundo tempo começou com o Botafogo bastante recuado e o Flamengo em cima. O jogo era quase um ataque contra defesa, com raras tentativas em velocidade do Alvinegro.

O gol finalmente saiu aos 9 minutos. Marcinho sofre a pressão do ataque do Flamengo e erra, entregando para Gerson. O meia rola para Everton Ribeiro, que bateu no canto e mandou pro fundo da rede.

O Botafogo tentou reagir mas não conseguiu mostrar capacidade de se organizar ofensivamente. A situação do Alvinegro piorou com a expulsão de Victor Luís, aos 39.

Mesmo com um a menos, o Botafogo chegou perto aos 43. Lucas Campos recebeu enfiada e ia entrar na área, mas foi puxado por Gustavo Henrique. O zagueiro do Flamengo matou o lance mas recebeu o cartão vermelho.

A falta foi marcada quase na linha da área pelo meio. Kalou betu forte, mas Diego Alves fez bela defesa e garantiu a vitória do Flamengo.

Por:Gazeta Esportiva (foto: arquivo/Alexandre Vidal/assessoria)05/12/2020 19:14

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...