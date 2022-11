Em coletiva, PL detalha representação ao TSE sobre urnas eletrônicas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pediram, por meio de uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), anulação dos votos em alguns modelos de urna usados nas eleições de 2022.

Jair Bolsonaro e o PL entram com ação no TSE – (Foto:Reprodução / Youtube).

You May Also Like