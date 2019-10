Em Itaituba, homem é morto a facadas enquanto voltava para casa

(Foto:Reprodução) – Crime foi pela madrugada, no distrito de Miritituba

A quinta-feira (24) amanheceu com um caso de homicídio em Itaituba, município do Sudoeste Paraense, tendo como vítima Renison Sousa Ferreira, de 31 anos. Segundo a Polícia Militar do município, o homem foi morto a facadas próximo de sua residência, em um crime em que ainda não se sabe quem foi o autor do assassinato.

O caso foi por volta de 5h30, no distrito de Miritituba, uma localidade portuária que é dividida do centro de Itaituba pelo Rio Tapajós. O homem teria sido atingido por, pelo menos seis facadas, que atingiram suas costas e a cabeça.

Ainda de acordo com a Polícia, Renison foi atacado na rua, mas ainda conseguiu chegar em sua casa, mas gravemente ferido. Caído no chão, o homem sangrou até por fim, morrer. O 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por meio do Pelotão de Policiamento Destacado (PPD) de Miritituba e a Polícia Civil de Itaituba seguem tentando encontrar os responsáveis pelo crime, mas até o momento, ninguém foi preso.

