Em Itaituba, mulher é presa em flagrante por tráfico de skank

A suspeita e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Itaituba. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Militares do Batalhão realizavam rondas quando a condutora de uma motocicleta não atendeu ao chamado dos agentes e acelerou, porém perdeu o equilíbrio do veículo e caiu alguns metros depois. Durante procedimento de abordagem e revista, os agentes encontraram 241 gramas de skank, um aparelho celular e R$ 40 em espécie.

Um mulher foi presa por agentes do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional X (CPR X), suspeita por tráfico de drogas. A ação ocorreu nesta quarta-feira (9) em Itaituba, sudoeste do Pará.

