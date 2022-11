Dupla é presa acusada de matar empresário em Parauapebas e arrancar dedos para fazer saques

A principal suspeita é que a vítima tenha sido vítima de latrocínio – roubo seguido de morte (Foto:Reprodução/Pebas Notícias)

Um terceiro suspeito de envolvimento no crime já havia sido detido na semana passada

Dois homens, identificados como Isaque de Oliveira Araújo e Carlos Eduardo Sousa Dias, foram presos, na manhã de quarta-feira (9), em Goiânia (GO). Eles são investigados por envolvimento na morte do empresário Adilson Antônio Martins, de 51 anos, ocorrida em Parauapebas, no sudeste do Pará, no mês de agosto.

A dupla foi presa por uma equipe da Delegacia de Homicídios de Parauapebas, com apoio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiás.

Um terceiro suspeito de envolvimento no caso já havia sido detido na última sexta (4). Trata-se do funcionário público Ailton Silva Coelho. A principal suspeita é que a vítima tenha sido vítima de latrocínio – roubo seguido de morte.

Adilson Antônio foi encontrado morto no dia 2 de agosto, na zona rural de Parauapebas, nas proximidades da estrada Paulo Fonteles. O corpo estava com os pés e mãos amarrados, e com pelo menos dois dedos arrancados. No mesmo dia, uma dupla foi flagrada realizando saques da conta bancária da vítima utilizando suas digitais.

A Polícia Civil de Parauapebas segue com as investigações.

Jornal Folha do Progresso em 10/11/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...