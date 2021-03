Em Itaituba, polícia apreende adolescente e prende adulto suspeitos de roubos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do site Giro Portal

O adolescente e o adulto foram e ainda o material apreendido com eles foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, para as devidas providencias legais.

Jardim das Araras. A polícia não divulgou quem portava a arma no momento da abordagem, mas informou que os dois suspeitos foram encontrados com um revólver calibre ponto 38, três munições e dois aparelhos de telefones celulares.

A Polícia Militar identificou o adulto como Miguel Farias da Veiga. Ele foi preso e o adolescente que o acompanhava foi apreendido, ambos acusados de cometerem roubos em Itaituba, no sudoeste do Pará.

