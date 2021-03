Sargento da PM é assassinado a tiros dentro de ônibus, no Pará

Militar não resistiu aos ferimentos e morreu no local – (Foto:Reprodução)

João Paulo da Silva foi alvejado com três disparos por criminosos dentro de um coletivo da linha Icoaraci/Ver-o-Peso

O sargento da Polícia Militar do Pará (PMPA) João Paulo da Silva foi morto a tiros no início da manhã desta sexta-feira (05), dentro de um ônibus da linha Icoaraci/Ver-o-Peso, no bairro do Tapanã, em Belém.

Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) e unidades do Comando de Missões Especiais da PM realizam buscas na área a fim de localizar e prender os autores do crime.

Segundo informações de testemunhas, o crime ocorreu por volta das 5h30. O militar estava dentro do coletivo quando, na altura da rodovia Arthur Bernardes, dois homens entraram no veículo, em diferentes paradas, e foram em direção ao policial.Os três entraram em luta corporal e o sargento da PM foi baleado com três disparos durante a briga. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A dupla de criminosos fugiu em direção à rua Uberaba, no bairro do Tapanã.A Divisão de Homicídios da Polícia Civil e o Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves foram acionados. A PM informou, em nota, que está prestando apoio à família do militar por meio do Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciap).

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

