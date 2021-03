Em Ipixuna do Pará, órgão de trânsito destrói 80 escapamentos irregulares de motocicletas

Escapamentos geravam ruído excessivo e foram destruídos na manhã desta quinta-feira (4) em Ipixuna do Pará, no nordeste estadual (Foto:Reprodução / Demutram)

A descarga modificada intencionalmente para produzir sons mais intensos é considerada infração grave, que gera multa de trânsito e até retenção da moto

Mais de 80 escapamentos irregulares de motocicletas apreendidas em operações da Guarda Municipal, Policia Civil e Polícia Militar foram destruídos em Ipixuna do Pará, município do nordeste estadual, na manhã desta quinta-feira (04). A ação contou com o apoio do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT).

Os agentes informaram que o material apreendido é fruto da operação Paz Cidade realizada entre 18 e 25 de janeiro, mas também de ações anteriores promovidas pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutram).A apreensão das peças está em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A direção do Demutran informou que a fiscalização continuará em parceria com os órgãos de segurança pública para retirar as motos barulhentas de circulação.

A lei estabelece como irregular o veículo “com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante”. Em outras palavras: quando a moto é alterada para produzir sons mais intensos. A infração é considerada grave (5 pontos), e resulta em multa de trânsito no valor de R$ 195,23 e retenção da motocicleta.

Pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), todos os veículos devem ter suas características originais. O silenciador do escapamento é um acessório utilizado em diversos tipos de veículos para minimizar o ruído do motor. Mas nas cidades é comum observar – e ouvir – barulhos intensos quando algumas motocicletas estão circulando. Muitos condutores promovem alterações no veículo original, como a instalação de escapamentos esportivos, para deixá-lo mais possante e imponente.Existem ainda os casos em que o proprietário da moto retira o miolo do silenciador ou fura o escapamento para conseguir esse efeito sonoro.

PorRedação Integrada com informações do Demutran

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...