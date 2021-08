Em Itaituba: Um Homem morre após ingerir drogas

Por volta das 18h30 a ROCAM estava em suas rondas ostensivas pela travessa João Pessoa, centro, quando avistou duas pessoas com atitude suspeita (Foto: Plantão 24 horas News)

Durante busca pessoal foi encontrado com a nacional Regiane Lobato Pereira, uma porção de entorpecente aparentemente crack, e 22 reais em espécie e, outra porção com seu acompanhante Franciney de Souza Silva (conhecido por Ciney), que tentou se desfazer do entorpecente engolindo uma certa quantidade que segundo informado pelo mesmo seria cerca de 30 gramas, que após a abordagem os mesmos foram conduzidos para a seccional. Foi solicitado apoio para fazer uma busca minuciosa na abordada, porém nada mais foi encontrado.

Durante apresentação na seccional o mesmo começou a passar mal por causa dos entorpecentes engolidos, vindo a cair da cadeira onde estava sentado batendo a testa no chão, foi solicitado apoio do corpo de bombeiros, para a condução de Ciney até o hospital municipal para os procedimentos médicos. Durante o transporte do mesmo para o HMI o mesmo veio a sofrer parada cardíaca. Que ao chegar no Hospital foram feitos os procedimentos médicos de reanimação mas o mesmo não resistiu, evoluindo à óbito, informação esta repassada pela média de plantão. Diante do ocorrido a GUPM ROCAM se deslocou até a seccional para que fossem realizados os procedimentos legais.

Fonte Tecmidi Notícias

