Inscrições para concurso público da Prefeitura de Santarém são prorrogadas até 7 de dezembro

As oportunidades são para cargos efetivos nos níveis médio/técnico e superior; a remuneração é no valor de R$ 1.100

As inscrições para o concurso público Processo da Prefeitura de Santarém, município no oeste do Pará, foram prorrogadas até o dia 7 de dezembro. O ato de prorrogação foi publicado no Diário Oficial da União, desta segunda-feira (8). O certame vai preencher 551 vagas. As oportunidades são para cargos efetivos nos níveis médio/técnico e superior e a remuneração será de R$ 1.100 para todos os cargos, por regime de trabalho de 30 e 40 horas por semana a depender do cargo. As inscrições são exclusivas pela internet. Para acessar, basta clicar aqui.

As vagas estão distribuídas entre os cargos de agente administrativo, cuidador, educador social, monitor, técnico em agricultura, técnico em agropecuária, agente de fiscalização urbana, agente de fiscalização meio ambiente, agente de fiscalização agropecuário, agente de fiscalização de obra, agente de fiscalização de portuária, agente de fiscalização de vigilância animal, agente de trânsito, analista de controle interno, biólogo, contador, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro florestal, recursos humanos, jornalista, nutricionista e psicólogo.

O concurso será realizado em duas etapas: a primeira será prova escrita objetiva de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório; já a segunda fase será a prova de tributos para os cargos de nível médio e superior e para cargos de Agente Administrativo, Técnico em Informática, Técnico em Agricultura, Monitor, Cuidador, Educador Social e Técnico em Agropecuária, de caráter apenas classificatório.

A taxa de inscrição será de R$ 99,90 para os cargos de nível médio e R$ 119,90 para nível superior. A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 12 de dezembro deste ano.

Por:Andria Almeida

