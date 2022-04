Em jogo eletrizante, Atlético-MG empata fora de casa contra o Independiente Del Valle, pela Libertadores

O Atlético-MG empatou por 1 a 1 com o Independiente Del Valle pela Libertadores, nesta terça-feira. Jogando fora de casa, o Galo saiu na frente ainda no começo do jogo e teve chances para ampliar.

Na segunda etapa, o time da casa buscou o empate e passou a jogar melhor e apertou até o fim, em um jogo eletrizante.

Resistindo à pressão até os minutos finais, o empate terminou bom para o Atlético-MG, que por pouco não sofreu a virada.

Com o resultado, os times seguem empatados em pontos no Grupo D. O Del Valle, porém, lidera devido aos critérios de desempate. A situação deixa o clube embolado, pois América-MG e Tolima-COL têm um ponto e podem encostar no topo com uma vitória.

Agora, o Atlético-MG volta a focar no Campeonato Brasileiro. No sábado, às 18h30 (de Brasília), o time encara o Goiás fora de casa pela quarta rodada da competição.

O Galo precisou de apenas sete minutos para sair na frente. Arana recebeu pela esquerda após corta-luz de Nacho Fernández e cruzou rasteiro na área. Ramírez saiu mal e a bola sobrou para Hulk empurrar para o gol aberto e abrir o placar e marcar seu 50º gol com a camisa do clube.

Após o gol, o Independiente Del Valle passou a buscar mais o ataque, mas o Atlético-MG seguiu melhor na partida. Hulk cruzou fechado e por pouco não surpreendeu o goleiro. Já no final da primeira etapa, Ademir recebeu lançamento de Everson e saiu cara a cara com o goleiro, mas chutou em cima do Ramírez.

Na sequência, Mariano teve chance em chute de primeira, mas mandou para fora. O primeiro tempo, assim, acabou em 1 a 0 para o Galo.

Na volta do intervalo, o time da casa empatou em quatro minutos. O ex-Corinthians Sornoza recebeu passe rasteiro com liberdade e bateu de primeira no canto do Everson para deixar tudo igual.

A resposta veio 10 minutos depois. Hulk invadiu a área pelo lado direito e tentou da o passe para o meio da área, buscando Nacho. O argentino teve o gol aberto para marcar, mas não alcançou a bola. O empate deixou o jogo muito movimentado, com os dois times procurando o gol e se lançando ao ataque.

Os mandantes tiveram um momento de domínio na metade do segundo tempo, mas os brasileiros seguiram levando perigo em suas chegadas. Em cobrança de falta aos 21 minutos, Hulk pegou bem na bola, mas acertou o travessão. Quatro minutos depois, Sornoza aproveitou sobra na entrada da área e por pouco não virou o jogo para a equipe equatoriana.

No fim do jogo, pressão total dos dois lados. O Del Valle apertou e Pellerano quase virou. Do outro lado, o Galo conseguiu somar oportunidades aos 40 do segundo tempo, mas Rubens acabou furando após tentativa de bicicleta de Hulk. No lance seguinte, Carabajal quase fez de cabeça para os equatorianos. Nos acréscimos, Segovia perdeu chance enorme na pequena área. Assim, o jogo terminou com um empate eletrizante no Equador. (Gazeta Esportiva – foto: Pedro Souza/assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 27/04/2022/

