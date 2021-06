Em jogo movimentado, Palmeiras vira sobre o Bahia no final pelo Brasileirão

Neste domingo, o Palmeiras derrotou o Bahia por 3 a 2, no Allianz Parque, em movimentado jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão abriu o placar com Gustavo Scarpa, de falta, porém viu os visitantes virarem com Luiz Otávio e Maycon Douglas. Na reta final, Raphael Veiga e Breno Lopes marcaram, dando o triunfo para o Alviverde.

O primeiro tempo foi bastante movimentado no Allianz. O Palmeiras iniciou melhor e conseguiu abrir o placar em um lindo gol de falta de Scarpa, porém o Bahia logo deixou tudo igual com Luiz Otávio de cabeça. Na parte final, os visitantes tomaram conta das ações, desperdiçando oportunidades para virar o jogo.

O Bahia voltou ainda melhor para a segunda etapa, acertando a trave e criando mais chances. O time foi premiado com um gol de Maycon Doulas, porém o Palmeiras reagiu rápido e empatou com Raphael Veiga. Nos acréscimos, Breno Lopes decidiu e garantiu os três pontos para o Verdão.

Com o resultado, o Palmeiras foi a 13 pontos, na terceira colocação. Na próxima rodada, o time enfrenta o Internacional, na quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio. Enquanto isso, o Bahia estacionou nos 11 pontos, na quinta posição. O próximo compromisso da equipe é contra o América-MG, na quarta-feira, às 19h, em casa.

O jogo – O Palmeiras começou pressionando, rondando a área ofensiva. Logo aos cinco minutos, Gustavo Scarpa abriu o placar com um lindo gol de falta no Allianz Parque. Danilo Barbosa sofreu falta na intermediária e, mesmo longe do gol, o camisa 14 bateu com muita precisão.

No entanto, a vantagem do Verdão durou pouco. Cinco minutos depois, Rodriguinho bateu falta pela direita, e Luiz Otávio subiu muito bem dentro da área para testar firme e marcar pelo Bahia. Os mandantes responderam com Luiz Adriano, que recebeu passe em profundidade de Marcos Rocha e finalizou cruzado, parando em defesa do goleiro.

Na sequência, foi a vez do Bahia assustar. Thaciano rolou para Matheus Bahia, que chegou batendo à esquerda do gol. Rodriguinho também teve a sua chance, recebendo cruzamento da esquerda e cabeceando no meio da meta defendida por Jailson. Também pelo alto, Luiz Adriano desviou na primeira trave, e a bola atravessou a pequena área e foi embora.

Na reta final da primeira etapa, o Bahia ainda teve duas oportunidades. Em cruzamento rasteiro para dentro da área, Gilberto desperdiçou grande chance, não conseguindo completar para o gol. Na sequência, Thaciano saiu na cara de goleiro, porém não conseguiu encobrir Jailson.

A etapa final começou com tudo, com uma grande chance para cada time. Primeiro, Rossi cortou da esquerda para o meio e acertou um belo chute na trave. No contra-ataque, Breno Lopes foi acionado, saiu na cara de Matheus Bahia e finalizou em cima do goleiro.

Scarpa teve nova chance para marcar de falta, cobrando com muito perigo, com a bola raspando na rede de cima do gol. Em seguida, o Bahia perdeu oportunidade de maneira inacreditável. Maycon Douglas recebeu uma bola desviada dentro da pequena área, mas chutou à esquerda da meta.

Aos 28 minutos, o Esquadrão de Aço chegou à virada com um belo gol de Maycon Douglas. O atacante recebeu passe de Daniel, passou com muita facilidade pela zaga do Palmeiras e finalizou com categoria por cima de Jailson para colocar o Bahia na frente.

No entanto, quatro minutos depois, o Verdão deixou tudo igual novamente. Scarpa cobrou falta da direita, e Raphael Veiga subiu para desviar de leve, recolocando o time na partida. No lance seguinte, o Bahia quase marcou o terceiro. Rossi fez jogada pela esquerda e rolou para Daniel, que finalizou e viu a bola desviar na zaga e bater na trave.

Aos 46 minutos, Breno Lopes aproveitou bate e rebate, levou a melhor e tocou na saída de Matheus Bahia, marcando o gol da vitória suada do Palmeiras.

Fonte:Gazeta Esportiva

