Em Marabá, ‘Bebês Noéis’ encantam no ensaio fotográfico no Hospital Regional

Ensaio de Natal com bebês internados no HRSP. Fotografia Nubia Suriane | Iniciativa de humanização fortaleceu o vínculo entre familiares e os bebês, proporcionando momentos de carinho e acolhimento aos nenéns

A magia do Natal chegou mais cedo à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, através de um emocionante ensaio fotográfico temático. Os bebês prematuros e suas famílias vivenciaram, na quarta-feira (18), momentos de ternura e acolhimento, com um toque especial natalino, promovendo um vínculo ainda mais forte entre pais e filhos.

O pequeno Ravi Victor Alves, com apenas 6 dias de vida, foi um dos protagonistas da ação. Nascido prematuro, ele encantou a todos com sua força e delicadeza. Seu pai, Victor Alves, não conteve a emoção ao ver o filho participando desse momento especial.

Foi uma emoção indescritível ver meu filho tão pequeno, mas já tão forte, participando de algo tão bonito. Ele nasceu prematuro e, ao vê-lo agora, rodeado de tanto carinho e amor, me sinto imensamente grato”, disse Victor, visivelmente emocionado.

A ação foi realizada pela voluntária Nubia Suriane, fotógrafa marabaense especializada em registrar momentos com bebês. Com sua sensibilidade, ela transformou a UTI em um espaço acolhedor, criando um ambiente de esperança e luz. “É uma honra registrar esses momentos tão especiais. Ver a força e a esperança nos olhares dos pais e bebês é algo que toca meu coração. Cada clique é uma celebração da vida”, declarou Nubia emocionada.

Durante o ensaio, os bebês foram vestidos com gorros de Natal e roupinhas temáticas, criando uma atmosfera de amor e aconchego. As fotos capturadas serão entregues aos pais como uma recordação especial, simbolizando a força e a superação desses pequenos guerreiros que enfrentam desafios desde os primeiros dias de vida.

Outro bebê registrado foi Davi Peniche, cuja mãe, Raissa Silva, não conseguiu esconder a emoção ao ver o filho em um momento tão especial. “Ver meu filho, tão frágil, mas cheio de vida, é algo que jamais esquecerei. Este gesto de carinho traz luz ao nosso coração, especialmente neste período difícil. Será uma lembrança que guardaremos para sempre”, contou Raissa, também emocionada.

Humanização no cuidado

Na unidade, gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), as ações de humanização proporcionam acolhimento e fortalecimento do vínculo entre pais e bebês.

Para Daiane Uzinsky, analista de humanização da unidade, essas iniciativas são essenciais para transformar o ambiente hospitalar em um espaço mais afetuoso e positivo. “Essas ações mostram que, mesmo em meio aos desafios, é possível criar momentos de ternura e renovação, trazendo um olhar de esperança para as famílias e colaborando com a recuperação dos pequenos pacientes”, ressaltou Daiane.

Flavio Marconsini, diretor executivo do hospital, destacou a importância dessas ações para reforçar o compromisso da unidade com o cuidado humanizado. “O Natal é um momento de união e renovação, e trazer essa atmosfera para o hospital é uma forma de lembrar às famílias que elas não estão sozinhas nessa jornada”, afirmou o diretor.

O atendimento no Hospital Regional do Sudeste do Pará são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica e 38 de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

