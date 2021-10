Em menos de 24h, duas mulheres foram assassinadas no Pará

Maria Célia Rodrigues Cardoso (à direita), foi assassinada na noite de sábado (23), em Trairão. Denisa da Silva Meneses foi a vítima de Medicilândia | Foto:Reprodução

Casos ocorreram em Trairão e Medicilândia, municípios do sudoeste do estado

O feminicídio é uma forma qualificada do crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Nos casos em que uma mulher é assassinada por razões da condição do sexo feminino, a pena prevista para o homicida varia de 12 a 30 anos de reclusão.

Na noite de sábado (23), Maria Célia Rodrigues Cardoso, de 34 anos, conhecida como “Tina”, foi assassinada a tiros em um bar localizado às margens da Rodovia BR-163 (Santarém/Cuiabá), município de Trairão, no sudoeste do estado.

De acordo com o relato de testemunhas, Maria Célia teria, recentemente, terminado um relacionamento com Márcio Lander Damasceno.

Inconformado com o fim do relacionamento, Márcio foi até o bar onde Maria Célia estava e, após uma discussão, sacou um revólver e atirou pelo menos três vezes contra a vítima, que morreu no local.

Horas após o crime, policiais militares efetuaram a prisão de Márcio Lander Damasceno.

Em Medicilândia, também no sudoeste paraense, na madrugada deste domingo (24), dois disparos de arma de fogo tiraram a vida da Denisa da Silva Meneses.

Denisa estava em um bar, que fica próximo ao colégio municipal Francisca Gomes.

A Polícia Civil ainda não dispõe de informações sobre autoria e motivação do crime.

Por: DOL

