Inep prorroga prazo de inscrição para certificadores do Enem 2021

O prazo de inscrição de profissionais que desejam atuar como certificadores do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 foi alterado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Agora, podem se candidatar até amanhã, 26, através do site, servidores públicos do Poder Executivo Federal e docentes das redes públicas de ensino estaduais e municipais em exercício da docência em 2021.

No ato da inscrição os docentes devem preencher a declaração de docência disponível no Sistema RNC, informando nome, CPF, matrícula, cargo que ocupa, secretaria de Educação a que está vinculado, nome da escola em que atua, turnos, número de turmas e carga horária total.

No dia 28 de outubro será publicada a relação dos inscritos homologados e convocados para o curso de capacitação que ocorrerá entre 3 e 8 de novembro. Só estarão aptos a atuarem como certificadores aqueles que conseguirem, no mínimo, 70% de aproveitamento no curso.

Os certificadores são os profissionais responsáveis por fiscalizar e garantir a ordem no dia da aplicação do Enem 2021. Eles podem atuar como fiscais de prova ou de corredor, por exemplo. De acordo com o edital de seleção, o valor da hora de trabalho será de R$ 30, totalizando R$ 360 por dia de atuação.

Enem 2021

Nesta edição do Enem 2021, as provas serão aplicadas em duas etapas. A primeira nos dias 21 e 28 de novembro deste ano, para os estudantes que se inscreveram e realizaram o pagamento no período regular, e a segunda, nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, para participantes isentos que participaram da reabertura das inscrições. O exame é um dos mais aguardado do universo estudantil, sendo um dos principais meios de acesso ao ensino superior público e privado.

O Enem contém 180 questões objetivas, sendo 45 questões de quatro áreas de conhecimento e uma redação. No caso das questões objetivas a correção é feita com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI). Dessa forma, a nota de cada área apresentada nas provas vai depender do nível de dificuldade da questão acertada e da consistência geral das respostas.

