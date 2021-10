Ex-candidato a vereador tem casa invadida e assaltantes roubam relógio, celulares e outros objetos em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – A casa do ex-candidato a vereador do DEM, Kleverson Pavan popularmente conhecido por Toco da cidade de Novo Progresso, foi invadida por assaltantes no fim de semana. Os criminosos fizeram duas pessoas reféns, entre elas, o político. Auto falantes, Joias e celulares foram roubados da residência. Toco postou nas redes sociais o roubo.



De acordo com a postagem da vítima nas redes sociais, dois homens armados chegaram em uma motocicleta POP 100cc e fizeram as vítimas de reféns. O assalto ocorreu no sábado (23).

Ainda segundo a postagem, a dupla fugiu levando objetos pessoas das vítimas como; uma caixa de som amplificada de 2 altos falantes da marca fram, e 2 celulares marca Samsung

de cor vermelho, um celular a12 e um celular A02S e um relógio feminino dourado da marca champion .

Toco foi candidato a vereador na eleição de 2000 pelo DEM.

Toco postou que caso alguém aparece vendendo isso não compre é roubado.

Qualquer coisa chame a polícia

Ou entrem com contato comigo através desse contato 93981233112/este já agradeço 🤝

Sim poder compartilhar irei agradecer

Pois nunca desejo pra ninguém passa por isso!!!

Vejam a postagem na pagina pessoal do Facebook do Toco

