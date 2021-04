Em Monte Alegre, Operação Silêncio apreende 11 escapamentos adulterados de motocicletas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No primeiro dia de ação da Operação Silêncio na manhã desta quinta-feira (22), em Monte Alegre, oeste do Pará, 11 escapamentos adulterados de motocicletas foram apreendidos. A ação integrada tem a participação da polícias Militar e Civil, Prefeitura e Ministério Público, e visa combater a poluição sonora provocada pelos ruídos de escapamentos adulterados de veículos.

Escapamentos apreendidos no primeiro dia da Operação Silêncio, em Monte Alegre, no PA — Foto: Polícia Militar/Divulgação

