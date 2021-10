Em moto em movimento, pistoleiro executa empresário a tiros em Anapu

Câmera registrou momento do crime (Foto:Reprodução)

O microempresário Amarildo dos Santos Abreu, conhecido como “Biu”, foi executado a tiros por um motociclista enquanto dirigia uma caminhonete na manhã da última segunda-feira, 25, em Anapu, no sudoeste paraense. Uma câmera de segurança registrou toda a ação do executor que, às 7h38, passou ao lado do carro onde estava a vítima e, sem parar, disparou várias vezes contra a vítima.

O crime que chocou a comunidade foi registrado em um cruzamento da Avenida Bandeirantes, no Bairro Jardim Paraná. Amarildo tinha negócios no ramo de autopeças em Anapu, e era proprietário do Auto Peças São Trindade, uma loja na avenida Getúlio Vargas. Pela manhã de segunda. um pistoleiro se aproximou do carro da vítima em uma motocicleta vermelha, e, sem parar, sacou a arma de fogo e disparou várias vezes em Biu, que não teve chance de se defender. O empresário morreu ainda no local do crime, dentro de seu carro.

Segundo a 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), ainda há poucas informações sobre o caso. Pelo que é possível ver no vídeo, o suspeito estava em uma moto Honda Bros e, depois de atirar em Amarildo, fugiu em alta velocidade, enquanto minutos depois o carro onde o corpo do empresário estava era cercado de curiosos.

A Polícia Civil de Anapu investiga o caso.

