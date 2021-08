Idoso é agredido a pedradas por usuária de drogas, em Itaituba (PA)

(Foto: Jordan Norato) – Um idoso de 75 anos foi agredido a pedradas por uma mulher, usuária de entorpecentes, no bairro São José, em Itaituba no Pará.

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (19) quando o idoso trafegava de bicicleta pela Vila Caçula. Ele ainda chegou a se defender utilizando um balador (estilingue/baladeira), e feriu levemente a mulher.

Segundo informações, Emanuel foi atingido na perna e na mão. Ele sangrava bastante no local e foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou para o setor de emergência do Hospital Regional do Tapajós (HRT).

De acordo com o idoso, está não é a primeira vez que a mulher, identificada como Raquel, de 30 anos, ameaça ou agride ele. Em outras ocasiões ela já chegou a insultar o idoso, que agora diz que irá prosseguir com o caso na Delegacia de Polícia Civil.

A mulher foi presa e apresentada na 19ª Seccional de Polícia Civil.

Fonte: Portal Giro

