Homem mais forte do mundo nocauteia rival em 18 segundos; veja vídeo

Homem mais forte do mundo nocauteia rival em 18 segundos. (Foto: Reprodução/R7)

Mariusz Pudzianowski tem no currículo 5 títulos de homem mais forte do planeta e entrou no MMA aos 32 anos

EUA – Eleito cinco vezes o homem mais forte do planeta, Mariusz Pudzianowski, de 44 anos, mostrou neste fim de semana que ainda está em boa forma. Em apenas 18 segundos de luta, o ex-fisiculturista nocauteou o senegalês Serigne Ousmane Dia, que mantinha uma sequência invicta no MMA.

Enquanto o adversário tinha uma sequência de duas vitórias e nenhuma derrota, Pudzianowski, que entrou no mundo das lutas aos 32 anos depois de ganhar tudo como fisiculturista, mantém uma sequência de 16 vitórias e sete derrotas. No entanto, nenhuma invencibilidade seria suficiente para conter a fúria do polonês.

A luta começa com os dois se estudando, mas, no momento em que o adversário tenta encaixar seus golpes, Pudzianowski acerta dois socos no rosto de Ousmane Dia, que cai desacordado. O polonês continua desferindo golpes com o rival no chão, até ser contido pelo árbitro, que interrompeu a luta e deu a vitória ao ex-fisiculturista.

Mariusz Pudzianowski foi eleito o homem mais forte do mundo em 2002, 2003, 2005, 2007 e 2008. Em 2006 e 2009, o polonês ficou na segunda colocação. Ao todo, o hoje lutador soma nove nocautes na carreira.

The KO 💣 heard around the world!! 🔥🤯💥 PUDZIANOWSKI finishes the giant BOMBARDIER! #KSW64 pic.twitter.com/ffydfzgKPv — KSW (@KSW_MMA) October 24, 2021

