Em Oriximiná “Feira da Bioeconomia” aborda a geração de riquezas a partir da manutenção da floresta em pé

Foto: Reprodução | Indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária trabalham deste 2019 junto a parceiros na lutam por um modelo econômico sustentável e responsável.

A sexta-feira, 16, será movimentada em Oriximiná, na região do Baixo Amazonas do Pará, onde a Cooperativa Mista dos Povos e Comunidades Tradicionais da Calha Norte (Coopaflora) realiza a II Feira da Bioeconomia que neste ano traz como tema “Valorizando a Natureza e Gerando Riquezas”.

A programação terá abertura às 8h com apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela Coopaflora, que desde 2019 une indígenas, quilombolas e assentados em prol do extrativismo natural, produção orgânica e valorização dos produtos da bioeconomia.

“A feira vai apresentar o trabalho que a Coopaflora desenvolve aqui em Oriximiná, Alenquer e Nhamundá, lá no Amazonas, que é um trabalho sobre a bioeconomia, que prova que uma floresta em pé gera riquezas, que é justamente o tema da feira”, enfatizou a presidente da Coopaflora Maria Daiana Silva.

Atuando com respeito aos modos de vida tradicionais, pagamento de preços justos, diálogos e transparência, fomentando a bioeconomia a Coopaflora é membro da rede Origens Brasil, que promove negócios éticos entre os povos indígenas e populações tradições com empresas.

Ao longo dos anos a Coopaflora também com assessoria técnica de parceiros como o Imazon, Iepé, OCB e Imaflora, por meio do Programa Floresta de Valor, desenvolve projetos que disseminam e fortalecem técnicas de produção sustentáveis na Amazônia brasileira.

O programa Floresta de Valor, iniciativa do Imaflora que conta com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, fomenta a restauração florestal, estrutura cadeias da sociobiodiversidade e negócios comunitários, contribuindo com a fixação e manutenção de estoques de carbono, bem como com a geração de renda a partir de atividades sustentáveis para manter a floresta em pé e valorizar as populações tradicionais guardiãs do patrimônio socioambiental.

O Imaflora, parceiro da Coopaflora desde a sua criação, atua no Brasil todo, promovendo ações que contribuem para a conservação dos recursos naturais e, também, para melhoria e manutenção da qualidade de vida de trabalhadores rurais e florestais, populações tradicionais, indígenas, quilombolas e agricultores familiares, criando modelos de uso da terra e de desenvolvimento local sustentável que possam ser reproduzidos em outros municípios, regiões ou biomas do País.

A II Feira da Bioeconomia será realizada no Espaço Júnior Ferrari, das 8h às 19h e durante toda a programação serão realizadas a comercialização de produtos da bioeconomia como andiroba, copaíba, mel de abelha, cumaru, pimenta indígena, artes indígenas em miçanga e sementes e além de apresentações culturais indígenas e quilombolas.

